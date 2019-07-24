林書豪返台為百名接機球迷簽名　許願再拿一枚NBA冠軍戒

▲林書豪抵達桃園機場，被數百名球迷包圍。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／桃園報導

台裔NBA球星林書豪，24日下午15點40分抵達桃園機場，數百名球迷熱情接機，林書豪為了感謝球迷也為大家簽名了超過30分鐘，同時也分享了奪冠的心得，他表示希望未來能夠再拿一冠，且要是在更多上場時間的情況下。

「很感謝媒體朋友、球迷們，已經連續9年都來機場接我。」林書豪表示，這次的返台行程相當密集，可能很難去一些私人的行程，可能會抽空去夜市走走，吃一些他懷念的台灣美食。

請繼續往下閱讀...

林書豪上季季中被老鷹交易到多倫多暴龍，並且在最後隨著球隊一同奪得2019年NBA總冠軍，雖然整個系列戰僅出賽51秒，但具備NBA冠軍戒資格。

林書豪表示，有了第一枚冠軍戒，當然還想要第2枚，不過希望是在自己有更多上場時間下所獲得，「雖然上場時間不多。但帶著榮耀回來，相信不論是對我還是對我的球迷，都是一個很大的激勵。」

面對數百名球迷的熱情接機，林書豪依照往例展現親和力，盡量的滿足所有球迷，為各個球迷簽名以及合影，最後也來張自拍大合照。林書豪簡單受訪後就匆匆離去，趕場17：30在信義區的記者會。

▲林書豪球迷。（圖／記者潘泓鈺攝）