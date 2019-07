職業生涯首敗就送命　俄國拳手腦出血過世

▲俄羅斯拳擊選手達達沙夫喪命。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

日前俄羅斯職業拳擊選手達達沙夫(Maxim Dadashev)和波多黎各選手馬提亞斯(Subriel Matias)在美國進行比賽,達達沙夫的教練在他激戰11回合後丟毛巾棄賽,結果他仍在送醫之後,因為腦出血過世享年28歲,留下妻子和一名孩子。

比賽結束後達達沙夫出現嘔吐症狀,被送往醫院更陷入昏迷,立即接受手術治療腦出血,但仍舊回天乏術。來自俄羅斯聖彼得堡的達達沙夫就此結束28年生命,留下13勝1敗的紀錄。而在比賽第12回合開始前,教練麥克格特(James "Buddy" McGirt)在場邊喊話,請求他放棄比賽的畫面,也相當讓人動容。

「如果我不丟毛巾的話,裁判也會將比賽喊停,拜託。」當下麥克格特說。「我看他快要倒了,當他第11回合回到角落,我早就下定決心不要打他了。我詢問他只是基於尊重。只要一拳就能改變整個人生,我寧願讓他對我生氣的幾天,也不要留下一輩子的遺憾。」

麥克格特也道出拳擊運動的殘酷,「這讓你了解拳擊運動,他在訓練中竭盡所能,一切都沒問題。我自己的腦中也一片混亂,想著我當時如果做什麼不一樣的決定,結果是不是能有改變?全集就是這樣,一拳就能將改變一切。」

