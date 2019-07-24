36歲坎諾還能打！　生涯首次單場3轟

▲坎諾單場敲出3發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

大都會36歲明星內野手坎諾（Robinson Cano），在對上教士的比賽中生涯首次敲出三響砲，一人進帳5分打點，幫助大都會5比2贏球。

4局下坎諾先咬中派迪克（Chris Paddack）投進好球帶中間地帶的86英里的變速球，還氣扛上右外野第2層看台形成陽春全壘打，打回大都會本戰第1分。接著在6局下，派迪克換成79英里的曲球飄進好球帶，再次遭到坎諾狙擊敲出兩分砲。

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7局下坎諾手感依舊火燙，艾倫(Logan Allen)投出94英里的快速球稍微偏高，坎諾輕鬆一揮再次轟上右外野看台，生涯首次三響砲。靠著坎諾包辦所有分數，大都會5比2擊敗教士。

本季坎諾前66場比賽僅有敲出4轟，但近期9場比賽他的手感火燙，已經敲出5發全壘打。他成為大都會隊史第13位單場三響砲的球員，也是2017年的「古巴飛彈」賽佩達斯(Yoenis Cespedes)之後的第1人。

「這次真的很特別，做為一名球員，你會想要嘗試某些事情看看感覺如何，這感覺太棒了。」坎諾說。「我知道自己之前表現不太理想，但我保持正向的態度，努力練習，終有一天會有成果。」

