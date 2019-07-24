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世籃賽／場次由你做主　ELEVEN SPORTS轉播讓球迷挑選

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▲ELEVEN SPORTS轉播世籃賽場次由球迷決定。（圖／翻攝自Facebook／ELEVEN SPORTS）

▲ELEVEN SPORTS轉播世籃賽分組預賽場次由球迷決定。（圖／翻攝自Facebook／ELEVEN SPORTS）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃籃球賽將於8月31日至9月15日於中國開打，而這次有多達32國參賽，不過因為有些比賽時段會重複，不一定每場都有轉播，為此ELEVEN SPORTS則決定讓球迷來決定轉播的分組預賽對戰場次，只要票選出最高的場次就會轉播，美國隊分組賽三場賽事則是每一場都會轉播。

這次的世界盃一共分為8組，每組將會取前2名晉級，在預賽階段一共會打39場比賽，而這次ELEVEN SPORTS將對戰組合分為A至I一共9組，每組都有4場轉播，但因為有些比賽時段相仿或有衝突，無法每一戰都轉播，ELEVEN SPORTS就決定將轉播權交由球迷決定，到26日之前，只要上官網投票選出自己喜愛的場次並留言，最後統計各組最高票的場次，ELEVEN SPORTS就會轉播。

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在這些投票場次中，則沒有美國隊的比賽，因為ELEVEN SPORTS將會轉播所有美國隊的比賽，故不列入投票選項之中。各組選出的場次後，一共會有9場的轉播，加上美國隊3場，ELEVEN SPORTS將會在分組預賽階段一共轉播12場比賽，而世界盃開幕戰將會在8月31日下午3點30分由安哥拉對決塞爾維亞。

關鍵字： 世籃賽
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