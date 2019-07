世泳賽／英泳將拒同台遭孫楊嗆魯蛇　兩人皆遭FINA警告

▲孫楊轉身嗆史考特(Duncan Scott)是魯蛇。(圖/達志影像/美聯社)

孫楊禁藥爭議持續在世錦賽延燒,200公尺自由式奪金後,拿下銅牌的英國泳將史考特(Duncan Scott)效仿日前澳洲名將霍頓(Mack Horton),拒絕與孫楊一同站上頒獎台,而孫楊也不甘示弱的回嗆對方是「魯蛇」(loser)。事後兩人都被FINA發函警告不當行為,若再犯最重將面臨除名處分。

FINA在24日發函警告昨天發生衝突的兩人,國際泳總聲明兩人都違反章程C12.1.3條「成員敗壞這項運動的名聲」不論是孫楊還是史考特,當下都有不當行為,若再犯將面臨罰款處分,最重可以到禁賽甚至除名。

中國泳壇一哥孫楊雖然國際賽成績耀眼,但2014年曾因為違反用藥條例遭到禁賽3個月,加上中國游泳過去的黑歷史,在那之後孫楊參賽的國際賽,都遭到各國泳將用特殊眼光看待。

尤其孫楊去年9月還爆發了拒絕世界反禁藥組織WADA的飛行藥檢,不僅質疑藥檢人員的身份拒絕提供尿液樣本,甚至唆使保鑣用鐵鎚敲破血液樣本,讓今年的世錦賽遭受其他國家選手更強烈的抨擊。這次孫楊能夠出席世錦賽,是因為FINA裁定WADA那次的飛行藥檢過程確實不妥,因此取消對孫楊的處分。

多次暗諷孫楊使用禁藥的澳洲名將霍頓,日前400公尺自由式奪銀,頒獎時拒絕與金牌得主孫楊同台,昨天的200公尺自由式,孫楊因為立陶宛選手瑞普西斯(Danas Rapsys)偷跳犯規而晉升金牌,再次遭到銅牌得主史考特拒絕同台的抗議,而孫楊轉身嗆史考特,「I am winner, you are loser.」

根據現場媒體報導,孫楊會這樣嗆史考特,不僅是因為他拒絕同台,還鼓吹其他選手要跟著他效仿霍頓,而孫楊就是被史考特這舉動給激怒。

