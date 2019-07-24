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世泳賽／英泳將拒同台遭孫楊嗆魯蛇　兩人皆遭FINA警告

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▲孫楊本屆賽事爭議不小。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫楊轉身嗆史考特（Duncan Scott）是魯蛇。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

孫楊禁藥爭議持續在世錦賽延燒，200公尺自由式奪金後，拿下銅牌的英國泳將史考特（Duncan Scott）效仿日前澳洲名將霍頓（Mack Horton），拒絕與孫楊一同站上頒獎台，而孫楊也不甘示弱的回嗆對方是「魯蛇」（loser）。事後兩人都被FINA發函警告不當行為，若再犯最重將面臨除名處分。

FINA在24日發函警告昨天發生衝突的兩人，國際泳總聲明兩人都違反章程C12.1.3條「成員敗壞這項運動的名聲」不論是孫楊還是史考特，當下都有不當行為，若再犯將面臨罰款處分，最重可以到禁賽甚至除名。

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中國泳壇一哥孫楊雖然國際賽成績耀眼，但2014年曾因為違反用藥條例遭到禁賽3個月，加上中國游泳過去的黑歷史，在那之後孫楊參賽的國際賽，都遭到各國泳將用特殊眼光看待。

尤其孫楊去年9月還爆發了拒絕世界反禁藥組織WADA的飛行藥檢，不僅質疑藥檢人員的身份拒絕提供尿液樣本，甚至唆使保鑣用鐵鎚敲破血液樣本，讓今年的世錦賽遭受其他國家選手更強烈的抨擊。這次孫楊能夠出席世錦賽，是因為FINA裁定WADA那次的飛行藥檢過程確實不妥，因此取消對孫楊的處分。

多次暗諷孫楊使用禁藥的澳洲名將霍頓，日前400公尺自由式奪銀，頒獎時拒絕與金牌得主孫楊同台，昨天的200公尺自由式，孫楊因為立陶宛選手瑞普西斯（Danas Rapsys）偷跳犯規而晉升金牌，再次遭到銅牌得主史考特拒絕同台的抗議，而孫楊轉身嗆史考特，「I am winner, you are loser.」

根據現場媒體報導，孫楊會這樣嗆史考特，不僅是因為他拒絕同台，還鼓吹其他選手要跟著他效仿霍頓，而孫楊就是被史考特這舉動給激怒。

▲孫楊本屆賽事爭議不小。（圖／達志影像／美聯社）

▲史考特（Duncan Scott）拒絕與孫楊同台。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世泳賽孫楊霍頓史考特FINA
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