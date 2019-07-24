跆拳國手出國伙食、練習場地差　總教練駁斥看圖說故事

▲週刊爆料中華隊在盧森堡公開賽期間伙食待遇差，總教練劉祖蔭貼出照片駁斥。（圖／劉祖蔭提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

週刊爆料，跆拳道中華隊在參加盧森堡公開賽期間，選手只有吃炒飯，且僅在停車場與飯店走廊練習，引發跆拳道界不滿，但中華隊總教練劉祖蔭駁斥，都是看圖說故事方式的指控，並提供照片反擊。

跆協接二連三被媒體爆料爭議行為，24日週刊王報導，中華隊選手在歐洲參加國際賽，淪落到只能於停車場和飯店走廊練習，伙食只有炒飯，協會的人隨同出國，卻住得比選手高檔。

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據報導所刊載照片，以及劉祖蔭說法，該站賽事是6月的盧森堡公開賽，是在曼徹斯特世錦賽結束後，一部分選手轉戰盧森堡公開賽，包括一直在爭搶奧運排名積分的黃鈺仁。

通常代表隊出國比賽，為控制體重，飲食都會有所節制，但劉祖蔭指出，選手也有吃炸雞與可樂，以及飯店餐廳提供的餐點，並貼出照片佐證，為何炸雞、可樂沒有一起報出來？

至於場地部份，有經驗的選手、教練都經歷過，因為隊伍眾多，大會提供的練習場地與練習時間有限，選手只能自己找地方另做練習，而部份國際公開賽甚至賽前沒有提供場地練習。

劉祖蔭也說，這次盧森堡公開賽，並沒有提供場地練習，「請問身為一個專業跆拳道教練你會怎麼做？就不練習，放給他隨便是嗎？」

劉祖蔭也提到，好不容易找到地方練習，被當地人用藐視的眼光趕走，然後還要被拿來炒作，國訓隊的辛勞卻成為相關人士惡鬥下的犧牲品，國訓隊目標就是東京奧運重返榮耀，請不要國訓隊當惡鬥的工具。