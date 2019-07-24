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世泳賽／王冠閎200蝶最佳19名　台泳將前3天無人晉級

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▲2019年日本公開賽，200公尺蝶式B決賽，王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

FINA世錦賽是世界泳總主辦的最高等級賽事，匯集全世界最頂尖好手。第18屆FINA世界錦標賽競技游泳項目進行到第三天，中華泳將前三天賽程無人晉級準決賽，最佳成績為王冠閎200公尺蝶式游出的19名。

第三日賽程，50公尺蛙式全國紀錄保持人吳浚鋒，在該項目游出28秒43預賽總排名第41名；王冠閎200公尺蝶式第四組出賽，1分57秒21分組第6、預賽總排名第19名，是中華泳將前三天最佳的名次；黃國庭在男子800公尺自由式項目游出8分08秒76，預賽總排名第28名，前三天賽程總結，中華泳隊仍無人晉級到準決賽。

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首日賽程50公尺全國紀錄保持人林建良，在該項目游出24秒96預賽總排名第53，全大運刷新100公尺蛙式全國紀錄的陳志明，該項目游出1分02秒18預賽總排名第42，由王星皓、王郁濂、林建良、安廷耀組成的4x100公尺自由式接力，3分21秒81預賽總排名第23，3組人馬皆無法取得晉級。

次日賽程，林姵彣100公尺蛙式第四組出賽，1分10秒74分組第10、預賽總排名第36；莊沐倫100公尺仰式第四組出賽，56秒01分組第8、預賽總排名第41；安廷耀200公尺自由式第四組出賽，1分50秒48分組第7、預賽總排名第40，也都無法晉級到下個階段。

世錦賽適逢2020東京奧運取標範圍，台灣游泳目前已有吳浚鋒、王星皓、王冠閎、朱宸平、莊沐倫、安廷耀、陳志明、黃國庭8人達到B標，將挑戰台灣過去從未有人達到的A標。

▲台北世大運游泳吳浚鋒。（圖／世大運組委會提供）

▲吳浚鋒。（圖／世大運組委會提供）

▲黃國庭。（圖／記者張克銘攝）

▲黃國庭。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 世泳賽吳浚鋒王冠閎黃國庭陳志明林建良林姵彣莊沐倫安廷耀
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