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U12世界盃／無法用比賽場地　中華隊仍夜間特訓半小時

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▲U12世界盃，中華隊夜間特訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，中華隊夜間特訓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

距離U12世界盃少棒賽開打只剩3天，無法使用比賽場地，以金城國中練習場地進行練習賽。中華小將8點半比賽結束後，再利用半小時做夜間飛球守備特訓。

本屆U12世界盃少棒賽將啟用台南亞太國際棒球訓練中心作為比賽場地，原本預計賽前一週中華隊提前到球場適應，因市政府作業不及而找金城國中的練習場替代。

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台南市長黃偉哲日前在U12成軍授旗記者會表示，「不要有壓力，拿第一就好。」中華隊早在6月19日就集訓備戰，為了爭取佳績而安排提前一週到台南練習，卻無法使用比賽球場。

中華隊23日打完第二場夜間練習賽後持續特訓，總教練李國強說，「燈光的問題，要再讓球員適應一下，球打上去很亮，掉下去會突然變暗，想讓球員把握機會再練習。」不過李國強也提到，「這個球場不是正規的夜間設備，燈光太低了，加上本壘比較暗一點，也導致球員打擊發揮不太出來。」

前兩屆U12世界盃在台南比賽時，中華隊都有提前到台南棒球場打夜間練習賽，不過今年因新球場問題無法先適應燈光，李國強也直呼，「很可惜。」據了解，目前規劃25日為12支參賽隊伍的練習日，屆時才會開放球場讓中華隊使用。
 

關鍵字： U12世界盃中華隊台南亞太棒球村
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