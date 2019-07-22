U12世界盃／滑球夠犀利　陳楷升有望開幕戰先發抗古巴　

▲U12世界盃，中華隊陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12中華隊南下台南備戰25日開打的世界盃賽事，陳楷升擔任先發投手，對戰小馬聯盟中華隊代表隊，表現相當亮眼，中華隊總教練李國強稱讚他滑球很犀利，有望開幕戰先發對決古巴。

陳楷升前3局讓對手形成9上9下，直到4局上才被邱彥祖掃出長打，然後盜上三壘，製造滾地球而失唯一1分，他4局內容表現亮眼，僅被敲1安打，奪5次三振。

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總教練李國強表示，「陳楷升的狀況越來越好，從練習賽看得出來他持續在進步。他的尾速很好，而且滑球很像直球，靠本壘才會掉下來，這是他的優勢。」練習賽投出先發好表現，陳楷升也說，「這場感覺控球還不錯，滑球容易引誘打者。」

教練團將陳楷升視為開幕戰先發投手人選，李國強表示，「他的狀況是很穩定，可以當開幕戰先發，另外像林丞宥、張耀允、許子承、余硯誠球速也跟陳楷升一樣，都很有壓制力，就看臨場狀況，好的都壓上去，也會考慮球數限制的問題。」

陳楷升具備球速優勢，李國強說，「國內選拔賽速度115公里， 集訓過程還沒有測過，但感覺有變快，成長很多。」陳楷升也認為自己有進步，「除了控球、球速以外，心態也有進步，不會受到太大的影響，以前遇到較強的打者，會比較容易把球投偏掉。」雖然還沒真正確定開幕戰先發投手人選，不過陳楷升也很期待能投開幕戰。

▲U12世界盃，中華隊陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）