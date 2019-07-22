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快訊／拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓：別利用賽事作出姿態

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▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲世錦賽孫楊400公尺自由式奪金，霍頓摘銀拒絕同台。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

澳洲泳將霍頓質疑中國游泳好手孫楊使用禁藥，21在FINA光州世錦賽400公尺頒獎典禮中拒絕與孫揚同台。對此，國際游泳聯合總會（FINA）22日發表聲明，針對澳洲游泳運動管理機構與霍頓本人提出警告。

FINA光州世錦賽400公尺自由式項目，孫揚以3分42秒44奪金，霍頓3分43秒17居次，義大利泳將德蒂則以3分43秒23摘下銅牌。其中，孫揚以世錦賽400公尺自由式4連霸成就，改寫澳洲名將索普（Ian Thorpe）締造的歷史紀錄。

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不過，曾在2016年里約奧運中指控孫揚使用禁藥的霍頓則拒絕同台領獎，不願意與孫揚一起站上頒獎台，合照時也刻意將臉轉向另一邊。

新華社引述國際泳總22日發表的聲明稱，國際泳總決議，對澳洲游泳有限公司（澳洲游泳運動管理機構）與霍頓發送警告信。國際泳總聲明說，「國際泳總尊重言論自由，但它必須在適當的背景下進行。與所有主要體育機構一樣，我們的運動員及其隨行人員要明白他們有責任尊重國際泳總規定，不利用國際泳總的賽事發表個人聲明或作出姿態。」

至於孫揚疑似使用禁藥一次，國際泳總表示，目前國際體育仲裁法庭正在審理中，在聽證會以前，國際泳總不會對該事發表評論。

關鍵字： 孫揚霍頓國際泳總
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