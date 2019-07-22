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中職／準備好搶票！　彭政閔引退賽票價公布最貴1023元

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟彭政閔、29日引退賽，球團在今天宣布9月28日、29日的引退賽門票，內野熱區票價是1023元、內野一般區是973元、外野票是723元，三種，不分全票半票。

中信兄弟公佈「CHIAllenge」彭政閔引退賽購票資訊，9月28日、9月29日在洲際棒球場進行的主場賽事，將是彭政閔今年度例行賽最後出賽。

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因引退賽屬特定主題日賽事活動，所以票價都加值「523(我23)元」，進場球迷可憑票根領取「彭政閔引退紀念 T-SHIRT」一件，且特別設計紀念票根供球迷收藏。

這次售票都採「中信兄弟售票網」網路購票,不開放超商機台購票。7月24日上午10點開放2019 洲際季票會員優先購票。7月25日上午10點開放 2019猛象會及艾樂粉會會員優先購票。7月26日上午10點開放201 親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票。

7月26日下午5點開放中信兄弟聯名卡(邀約制)購票，每人每卡限購2張門票。7月29日中午12點30分起全面開放售票，每筆訂單限購4張。

其中7月24日到26日期間擁有優先購票資格的球迷，僅提供「電腦版」購票，手機版無法訂票,購票時請多加留意。

▲彭政閔引退賽門票宣布。（圖／中信兄弟提供）

▲彭政閔引退賽門票宣布。（圖／中信兄弟提供）

▲彭政閔引退賽門票宣布。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中華職棒
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