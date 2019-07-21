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詹家姐妹教學基層撒下種子　姐妹樂當孩子王

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▲詹詠然、詹皓晴開辦夏令營 。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然、詹皓晴開辦夏令營 。（圖／劉雪貞提供）

體育中心／綜合報導

網壇姐妹花詹詠然、詹皓晴本週把握賽季空檔，在圓山大飯店進行公益座談會以及教學，也是她們首度參與夏令營，活動於今天落幕。面對體力充沛的幼童，姐妹樂當孩子王，尤其看到幼童心滿意足的表情，姐妹表示，希望未來有空閒時間多多回饋基層。

詹家姊妹上週征戰溫布頓網球錦標賽，詹詠然更和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）榮獲混雙冠軍，在轉戰北美硬地賽季前，回臺灣貢獻基層，並感念圓山大飯店一直以來提供場地訓練。

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19至21日活動，詹詠然、詹皓晴首先和大、小朋友分享網球歷程，後兩天則進行教學活動。

▲詹詠然、詹皓晴開辦夏令營 。（圖／劉雪貞提供）

「主要啟發他們對於網球的熱情，去激發他們。」詹詠然表示，小朋友的體力、天份都很好，也適應很快，從第一堂到結束，感覺幼童進步蠻多，很快樂也很享受，看到小朋友心滿意足的表情，自己也感覺很棒。

而在今晚的結業式，有些家長直接向詹家姊妹反映，小孩子還想繼續學網球的心聲，也想知道小孩有沒有天份。

詹詠然認為，其實夏令營最主要的目的就是培養小孩子的熱情、興趣，在基層撒下種子，網壇才有未來，所以直接得到家長、小朋友這樣的回應，「不管他們未來有沒有走職業，能夠讓他們跨出第一步，還有下一步的可能性，光想到這樣就很開心了。」

▲詹詠然、詹皓晴開辦夏令營 。（圖／劉雪貞提供）

詹皓晴在分享會談到，自己從小就對網球相當著迷，只怕沒球可打，一點都不覺得辛苦，以自身例子鼓勵大家堅持夢想。

而三天的過程，小朋友從不熟到現在黏著你，以及看到小朋友網球場上的進步。詹皓晴說，「有些小朋友是從來沒接觸過，到後來可以來回十幾顆球，這種（教學）機會不常有，很開心有這樣的活動，希望未來在空餘時時間多多參與。」

▲詹詠然、詹皓晴開辦夏令營 。（圖／劉雪貞提供）

關鍵字： 詹詠然詹皓晴
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