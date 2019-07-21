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中職／一壘審4局爭議判決　洪總：值得討論

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▲桃猿、悍將4局爭議，總教練洪一中抗議，一壘審邱景彥。（圖／截自CPBL.TV）

▲桃猿、悍將4局爭議，總教練洪一中抗議。（圖／截自CPBL.TV）

記者楊舒帆／桃園報導

桃猿21日主場迎戰富邦悍將，4局上林哲瑄敲出右外野飛球，一壘審發生誤判，經重播輔助判決將接殺改判為安打，因改判而讓悍將形成滿壘，桃猿總教練洪一中上前與裁判爭論，他賽後表示，「這個判決值得討論。」

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富邦悍將4局上靠著胡金龍二壘安打並利用滾地球攻佔三壘，范國宸左外野安打形成一、三壘有跑者，林哲瑄這時敲出右外野飛球落地後才進右外野手鍾承祐手套，一壘審邱景彥判飛球，范國宸第一時間往二壘衝，眼看球快近手套又奔回一壘，但一壘指導教練要他往二壘，桃猿將球回傳到二壘觸殺他。

▲桃猿、悍將4局爭議，總教練洪一中抗議，一壘審邱景彥。（圖／截自CPBL.TV）

▲桃猿、悍將4局爭議判決，球回傳後一壘審判定接殺出局。（圖／截自CPBL.TV）

這顆爭議球，經重播輔助判決，范國宸回到二壘，洪一中上前抗議仍維持判決，富邦悍將因此形成滿壘，不過最終高國麟、林宥穎都沒有延續攻勢而留下殘壘。

洪一中賽後解釋，「這顆爭議球確實是一壘審誤判，裁判通常是等球落地與否才會判，會比較慢，一般跑者不會看判決才跑，他（指范國宸）在判決前就往回跑了，縱使判決正確，跑者也上不了二壘，主審有權利裁決，這種判決值得討論。」

桃猿先發投手王溢正守住滿壘危機無失分，桃猿最終也以11比3獲勝，洪總表示，「贏球就好了，不要再批評了。」

▲桃猿、悍將4局爭議，總教練洪一中抗議，一壘審邱景彥。（圖／截自CPBL.TV）

▲桃猿、悍將4局爭議，總教練洪一中抗議，一壘審邱景彥。（圖／截自CPBL.TV）

關鍵字： 中職桃猿富邦悍將
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