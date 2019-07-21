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瓊斯盃／又是羅健兒　中華藍重溫亞運惡夢

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▲▼瓊斯盃男籃,最佳五人,陳盈駿,胡瓏貿。（圖／記者季相儒攝）

▲羅健兒（右一）當選最佳5人。（圖／記者季相儒攝）

記者洪偵源／新北報導

瓊斯盃壓軸好戲中韓戰落幕，中華藍以64比70落敗，重演去年亞運惡夢，每當要迎頭趕上時，就被羅健兒給擋下，就差在一個歸化球員的差距，繼亞運後再度赤裸裸呈現。

去年雅加達-巨港亞運，中華隊因戴維斯有傷報銷，以純本土陣容出征，逐漸完成換血的中華隊，一路挺進到4強，在與南韓的季軍戰，就遭遇羅健兒的強力護法。

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羅健兒當時亞運在禁區讓中華隊吃足苦頭，拿下29分、14籃板，每當中華隊打出反攻契機，羅健兒就會來澆熄中華隊反撲氣焰，瓊斯盃又再度上演同樣戲碼，中華藍一度縮小到4分差距，同樣被他擋下，全場20分、7籃板。

以純本土陣容來說，中韓是有能力互相抗衡，但就差在歸化，當時亞運中華隊球員口中說的，需要跟戴維斯一樣能融入團隊，並能鞏固籃板的理想歸化，幾乎是在說南韓隊擁有的羅健兒。

▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華對南韓銅牌戰,南韓歸化球員拉特里夫（Ricardo Ratliffe）。（圖／記者季相儒攝）

▲羅健兒當時在亞運帶給中華隊不小的麻煩。（圖／記者季相儒攝）

雖然戴維斯也有相同表現，但已年齡偏高，加上有傷在身，羅健兒這種類型的球員，幾乎就是中華隊球員與球迷渴望的繼任人選，但至今都只能用羨慕的眼光看著南韓隊。

對南韓來說，羅健兒能獨立扛禁區，中華隊必須連鋒線都上去協防，可是給了南韓外線射手群機會，加上南韓向來以精準外線出名，當時亞運就是這樣顧此失彼。

羅健兒並非巨塔型球員，身高203公分，但是能保護籃板，身材也有對抗秀，同時與球隊的配合度高，還與隊友相處融洽，過去中華隊也是擁有類似特質的戴維斯，但至今還找不到下一個戴維斯。

原本籃協計畫在瓊斯盃測試的兩名洋將，基本上已經宣告失敗，最新計畫是會由中華藍教頭帕克前往美國幫忙尋覓新人選。

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,劉錚。（圖／記者季相儒攝）

▲劉錚繼亞運後再度遭遇羅健兒的挑戰。（圖／記者季相儒攝）

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