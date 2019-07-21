運動雲

>

中職／7度挑戰141勝失利　潘威倫檢討：投壞球後沒立刻調整

ETtoday運動雲

▲▼中職,桃猿對統一。潘威倫（圖／記者李毓康攝）

▲潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／台中報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫5月26日拿下生涯第140勝，只差1勝就能追平陳義信2聯盟的141勝台灣職棒紀錄，不過2個月來先發6次都沒能成功，21日再度先發面對中信兄弟，主投3.1局丟5分，吞下敗投，7度挑戰141勝失敗。不過相較於紀錄，潘威倫比較在意的是，自己在比賽過程中，沒有把自己的工作做好。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

潘威倫21日先發3.1局，用了70球，被敲7支安打，包含2發全壘打，有2次保送，丟5分自責分。2局下被蘇緯達敲出滿貫砲，也是潘威倫生涯首度挨滿貫砲。

潘威倫說：「我不會針對數字，希望每場都幫助球隊，贏球是比較重要的事，2局那個失投，讓對方敲出全壘打，我比較在意這個。」

屬於控球派的潘威倫，2局下被林智勝敲出二壘安打，接下來連續對張志豪、陳子豪投出保送，所以才會有蘇緯達的滿貫砲。

生涯難得連2打席投出保送，潘威倫說：「當下那個狀況，我們當然會希望控制在邊邊角角，但是裁判有他們的喜好、認定，當然會覺得有機會，有時候球與球之間，好球跟壞球只是一顆球差異，但就會差很多，我該檢討的是，在裁判沒撿的情況下，我該怎麼投下一顆球，沒有調整回來是我自己的問題。」

關鍵字： 統一獅中華職棒潘威倫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／不再緊張害怕！吳東融下半季接1棒　打擊率近5成

中職／蘇智傑狀況高低不穩定　低潮仍要持續上場調整

中職／吳桀睿開始復健賽　無法守備就不會上一軍

中職／古林睿煬二軍先發7場6敗　上一軍還要再等等

熱門新聞

富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

印尼公開賽／周天成激戰三局退安東森　奪超級1000賽生涯首冠

籃協有意轉型SBL　台灣ABL第3隊可能性？

印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1喜歡投1休4！萊福力單週2勝

2陳俊秀鐵支4安　桃猿11比3掃富邦

3潘威倫生涯首度挨滿貫砲　蘇緯達是生涯千K苦主

4瓊斯盃／中華藍6分敗韓第4作收

57度挑戰141勝失利　潘威倫檢討

熱門新聞

1SBL將擴編　成8至10隊農場聯賽

2光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

3前王牌哈勒戴卡特球　獲李維拉真傳

4周天成激戰三局退安東森奪冠！

5台灣ABL第3隊可能性？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366