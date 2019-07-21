中職／7度挑戰141勝失利　潘威倫檢討：投壞球後沒立刻調整

▲潘威倫。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／台中報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫5月26日拿下生涯第140勝，只差1勝就能追平陳義信2聯盟的141勝台灣職棒紀錄，不過2個月來先發6次都沒能成功，21日再度先發面對中信兄弟，主投3.1局丟5分，吞下敗投，7度挑戰141勝失敗。不過相較於紀錄，潘威倫比較在意的是，自己在比賽過程中，沒有把自己的工作做好。

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潘威倫21日先發3.1局，用了70球，被敲7支安打，包含2發全壘打，有2次保送，丟5分自責分。2局下被蘇緯達敲出滿貫砲，也是潘威倫生涯首度挨滿貫砲。

潘威倫說：「我不會針對數字，希望每場都幫助球隊，贏球是比較重要的事，2局那個失投，讓對方敲出全壘打，我比較在意這個。」

屬於控球派的潘威倫，2局下被林智勝敲出二壘安打，接下來連續對張志豪、陳子豪投出保送，所以才會有蘇緯達的滿貫砲。

生涯難得連2打席投出保送，潘威倫說：「當下那個狀況，我們當然會希望控制在邊邊角角，但是裁判有他們的喜好、認定，當然會覺得有機會，有時候球與球之間，好球跟壞球只是一顆球差異，但就會差很多，我該檢討的是，在裁判沒撿的情況下，我該怎麼投下一顆球，沒有調整回來是我自己的問題。」