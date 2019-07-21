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中職／難忘！曾翊誠被李承燁全壘打成「美好」回憶

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▲曾翊誠、李承燁。（圖／桃猿提供）

▲曾翊誠、李承燁。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿21日邀請韓職名將李承燁來台開球，桃猿總教練洪一中對李承燁印象深刻，至今久久不忘的是1999年亞錦賽台韓大戰，曾翊誠一顆滑球被李承燁轟出全壘打。曾翊誠當時僅有21歲，坦言挨轟當下受到震撼教育：「年輕時的自己，好勝心很強，被打了那支全壘打，有種被對方宣告『歡迎來到強人世界』的感覺。」

1999年漢城（首爾）亞錦賽，曾翊誠對戰李承燁被敲出全壘打，且是自己拿手的滑球，他苦笑稱：「當下對他並不了解，只專注在對決上，自己也不想輸，畢竟代表國家隊，好勝心會比較強，沒想到一上去就被打。」

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李承燁後來在職棒的豐功偉業，讓曾翊誠對他有更深的了解，回想1999年的對決，雖然結果不完美，但在心中反而成了美好的回憶，「現在想起來都會會心一笑，不能說是於有榮焉，但因為被打全壘打，而可以與他相提並論，感覺算是不錯的回憶，日後與人談起，都是很有趣的話題。」

李承燁受邀來台為猿開球，曾翊誠認為是一件好事，他說：「過往我們是台日交流居多，或許透過這次，促進未來更多交流，意義滿大的。」

李承燁在韓國有「國民打者」之稱，台灣是否有能夠相提並論的人物，曾翊誠直言：「要能相提並論的，應該是沒有，這就好比拿李承燁與王貞治比較，感覺是不太能比，當然台灣還是有指標性人物，包括我同學陳金鋒、同屆的彭政閔，我相信朱育賢、林泓育、王柏融、陳子豪或是蘇智傑等接下來都有可能成為台灣棒壇指標性人物；有他們的成長，台灣棒球才會不同。」

關鍵字： 曾翊誠中華職棒李承燁台韓大戰Lamigo桃猿
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