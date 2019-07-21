不斷更新／張志豪陽春砲炸裂　3局結束兄弟5：0統一

▲張志豪3下轟出陽春砲。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅21日作客洲際球場，挑戰中信兄弟，派出叩關中職史上最多勝的潘威倫，對上洋投萊福力，潘威倫已經7度挑戰生涯第141勝，今天能否成功挑戰還要看隊友的火力支援，前2戰統一都不敵兄弟吞下2連敗。2下蘇緯達轟出滿貫全壘打。3下張志豪轟出陽春砲。3局結束，兄弟5：0統一。

1局上，統一進攻，羅國龍遭到三振，蘇智傑本壘後方飛球遭接殺，潘武雄選到四壞保送，陳鏞基遭到三振。

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1局下，兄弟進攻，吳東融右外野飛球遭接殺，王威晨左外野平飛球遭接殺，詹子賢右外野飛球遭接殺。

2局上，統一進攻，陳重廷遭到三振，唐肇廷左外野一壘安打，郭阜林遭到三振，林祐樂右外野飛球遭接殺。

2局下，兄弟進攻，林智勝左外野二壘安打，張志豪選到四壞保送，陳子豪選到四壞保送，蘇緯達滿貫全壘打，黃鈞聲中外野一壘安打，王勝偉中外野一壘安打，吳東融成功犧牲觸擊送跑者上二三壘，王威晨左外野飛球遭接殺，詹子賢右外野飛球遭接殺。

3局上，統一進攻，林祖傑左外野一壘安打，羅國龍右外野飛球遭接殺，蘇智傑二壘滾地遭策動雙殺。

3局下，兄弟進攻，林智勝中外野飛球遭接殺，張志豪右外野陽春全壘打，陳子豪左外野飛球遭接殺，蘇緯達游擊反彈球遭刺殺。

今年潘威倫先發15場，拿下5勝3敗，防禦率3.66。面對兄弟4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.38。

萊福力本季19場出賽，其中16場先發，拿下4勝8敗，防禦率3.55。面對統一7場，其中5場先發，拿下2勝0敗，對戰防禦率2.17。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒左外野手蘇智傑、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手陳鏞基、五棒二壘手陳重廷、六棒右外野手唐肇廷、七棒三壘手郭阜林、八棒捕手林祐樂、九棒游擊手林祖傑。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒左外野手詹子賢、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手張志豪、六棒右外野手陳子豪、七棒指定打擊蘇緯達、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。