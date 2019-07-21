運動雲

>

不斷更新／張志豪陽春砲炸裂　3局結束兄弟5：0統一

ETtoday運動雲

▲▼中信兄弟,張志豪。（圖／記者季相儒攝）

▲張志豪3下轟出陽春砲。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅21日作客洲際球場，挑戰中信兄弟，派出叩關中職史上最多勝的潘威倫，對上洋投萊福力，潘威倫已經7度挑戰生涯第141勝，今天能否成功挑戰還要看隊友的火力支援，前2戰統一都不敵兄弟吞下2連敗。2下蘇緯達轟出滿貫全壘打。3下張志豪轟出陽春砲。3局結束，兄弟5：0統一。

1局上，統一進攻，羅國龍遭到三振，蘇智傑本壘後方飛球遭接殺，潘武雄選到四壞保送，陳鏞基遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，兄弟進攻，吳東融右外野飛球遭接殺，王威晨左外野平飛球遭接殺，詹子賢右外野飛球遭接殺。

2局上，統一進攻，陳重廷遭到三振，唐肇廷左外野一壘安打，郭阜林遭到三振，林祐樂右外野飛球遭接殺。

2局下，兄弟進攻，林智勝左外野二壘安打，張志豪選到四壞保送，陳子豪選到四壞保送，蘇緯達滿貫全壘打，黃鈞聲中外野一壘安打，王勝偉中外野一壘安打，吳東融成功犧牲觸擊送跑者上二三壘，王威晨左外野飛球遭接殺，詹子賢右外野飛球遭接殺。

3局上，統一進攻，林祖傑左外野一壘安打，羅國龍右外野飛球遭接殺，蘇智傑二壘滾地遭策動雙殺。

3局下，兄弟進攻，林智勝中外野飛球遭接殺，張志豪右外野陽春全壘打，陳子豪左外野飛球遭接殺，蘇緯達游擊反彈球遭刺殺。

今年潘威倫先發15場，拿下5勝3敗，防禦率3.66。面對兄弟4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.38。

萊福力本季19場出賽，其中16場先發，拿下4勝8敗，防禦率3.55。面對統一7場，其中5場先發，拿下2勝0敗，對戰防禦率2.17。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒左外野手蘇智傑、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手陳鏞基、五棒二壘手陳重廷、六棒右外野手唐肇廷、七棒三壘手郭阜林、八棒捕手林祐樂、九棒游擊手林祖傑。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒左外野手詹子賢、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手張志豪、六棒右外野手陳子豪、七棒指定打擊蘇緯達、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

籃協有意轉型SBL　台灣ABL第3隊可能性？

印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

瓊斯盃／菲傭兵軍團震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

讀者回應

﻿

最新新聞

1游霆崴1.1局爆7分　桃猿領先富邦

2持續上場調整　蘇智傑低潮繼續先發

3柔術亞錦賽　吳巧貞奪台灣首金

4吳桀睿開始復健賽　無法守備

5亞錦開轟　李承燁：曾翊誠失投

熱門新聞

1SBL將擴編　成8至10隊農場聯賽

2台灣ABL第3隊可能性？

3周天成握拳嘶吼　生涯首闖超級1000決賽

4前王牌哈勒戴卡特球　獲李維拉真傳

5光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366