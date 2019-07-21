世籃賽／美國後衛戰力告急　麥卡倫退出拓荒者雙槍解體

▲麥卡倫退出國家隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

繼哈登(James Harden)宣布退出美國隊缺席世界盃籃球錦標賽後，拓荒者後衛麥卡倫（C.J. McCollum）和火箭射手戈登(Eirc Gordon)也宣布退出，讓原本擁有拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）和麥卡倫的國家隊後場戰力告急。

麥卡倫本季場均21分外線命中率37.5%，他和哈登的理由相同，希望利用休季期間為新球季做準備。美國隊近期隨著哈登、戴維斯(Anthony Davis)、麥卡倫和戈登退出後戰力大打折扣，許多球星寧願先跳過世界盃，來年全力再戰2020東京奧運。

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30歲的戈登本季場均16.2分外線命中率36%，2017年獲得三分球大賽冠軍以及最佳第6人殊榮。2010年，他曾幫助美國隊在籃球世錦賽奪金，19顆外線和45.2%的三分命中率當時在隊上都排第2。

目前美國隊後衛群僅有里拉德、畢爾（Bradley Beal）、華克(Kemba Walker)、米歇爾(Donovan Mitchell)以及最近才開刀治療拇指傷勢的羅瑞(Kyle Lowry)。現在美國隊名單中剩下的17人，僅有4人擁有奧運和世錦賽經驗。

世界盃籃球賽將在8月底於中國開打，這次美國隊由波波維奇(Gregg Popovich)擔任總教練，勇士總教練柯爾(Steve Kerr) 和老鷹總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）擔任助理教練。

▲戈登。（圖／CFP）