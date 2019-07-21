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胡智為2A第2場挨轟吞敗　鄧愷威保送連發未滿4局

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▲▼胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人胡智為到2A第2戰先發依然不順遂，未滿4局失2分承擔敗戰，雙城1A鄧愷威也是未滿4局即退場。

胡智為7月中被降到2A，前一戰投2.2局失1分退場，相隔4天再上陣，對大都會2A，捕手搭檔仍然不是朱立人，首局兩出局後遭Luis Carpio陽春砲狙擊失1分，2局上順利過關投出3上3下。

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胡智為3局兩出局後接連被兩安打，再以飛球解危，4局上投出保送，接連被敲兩安打，再失1分，教練團也馬上換投，最終印地安人2A以2比8落敗，胡智為承擔在2A首敗，他用43球投3.1局，有24顆好球，被敲4安打，包含1轟，有1次保送，失2分，防禦率4.5。

雙城1A鄧愷威對決教士1A，首局隊友就幫他得了2分，1局下鄧愷威登板，被敲三壘安打及一壘安打失1分，隨後製造滾地球雙殺止血，2局上隊友再添1分，以3比0領先，他2局下回穩連飆3K，3局下被敲1安打但也順利過關。

鄧愷威4局下遇到亂流，保送後被敲安打，隊友又發生失誤再掉1分，接著讓對方敲滾地球，鄧愷威急傳三壘擋住跑者，但捕手在下一打席過程中發生補逸，又得面對二、三壘有跑者危機，之後被敲安打失掉2分，讓對方超前為4比3，隨後鄧愷威先製造飛球形成兩出局，不過接連兩打席卻都投出保送，教練團只好換投退場，最終雙城1A以6比4逆轉，鄧愷威逃過敗投。

鄧愷威經過連4場優質先發之後，此戰僅投3.2局無關勝敗，用67球，有39顆好球，被敲5支安打，失掉4分，有2分責失，三振、保送各3次，防禦率微升至1.85。

關鍵字： 胡智為印地安人鄧愷威雙城
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