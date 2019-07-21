恐怖！　維特遭觸身球打臉還不退場

▲維特遭觸身球打臉 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

在洋基主場迎戰洛磯的比賽中，一壘手維特（Luke Voit）遭到貝提斯(Chad Bettis)恐怖觸身球擊中臉部！不過維特展現超硬派作風該局仍留在場上，所幸最後檢查結果出爐並沒有嚴重傷勢和腦震盪的情況。

維特4局下上場打擊，不料貝提斯91.4英裡的四縫線速球失控，直接朝他臉上飛去。就算戴著打擊頭盔，但球進來的角度剛好沒能被擋住，因此速球直接重擊臉部下巴附近的位置。從另一個角度看，球並未重重打在臉頰位置，而是削過嘴巴。

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維特並沒有退場反而直接走向一壘，隨後還靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的安打跑回本壘得分，但下一局立刻退場接受檢查，由鎮守三壘的雷瑪西烏（DJ LeMahieu）移防一壘，厄薛拉（Giovanny Urshela）上場守三壘。出檢查結果維特並沒有腦震盪，但嘴脣些微割傷。

「我不是醫生，但跟他講過話後看起來應該是沒事。」洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示。維特上週才從傷兵名單歸隊，目前18轟已是生涯新高。

洋基此役11比5大勝洛磯，卻沒有敲出任何全壘打，36歲老將DH 恩卡納辛(Edwin Encarnacion)5支2貢獻全隊最多3打點。