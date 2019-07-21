運動雲

>

恐怖！　維特遭觸身球打臉還不退場

ETtoday運動雲

▲維特遭觸身球打臉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲維特遭觸身球打臉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在洋基主場迎戰洛磯的比賽中，一壘手維特（Luke Voit）遭到貝提斯(Chad Bettis)恐怖觸身球擊中臉部！不過維特展現超硬派作風該局仍留在場上，所幸最後檢查結果出爐並沒有嚴重傷勢和腦震盪的情況。

維特4局下上場打擊，不料貝提斯91.4英裡的四縫線速球失控，直接朝他臉上飛去。就算戴著打擊頭盔，但球進來的角度剛好沒能被擋住，因此速球直接重擊臉部下巴附近的位置。從另一個角度看，球並未重重打在臉頰位置，而是削過嘴巴。

請繼續往下閱讀...

維特並沒有退場反而直接走向一壘，隨後還靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的安打跑回本壘得分，但下一局立刻退場接受檢查，由鎮守三壘的雷瑪西烏（DJ LeMahieu）移防一壘，厄薛拉（Giovanny Urshela）上場守三壘。出檢查結果維特並沒有腦震盪，但嘴脣些微割傷。

「我不是醫生，但跟他講過話後看起來應該是沒事。」洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示。維特上週才從傷兵名單歸隊，目前18轟已是生涯新高。

洋基此役11比5大勝洛磯，卻沒有敲出任何全壘打，36歲老將DH 恩卡納辛(Edwin Encarnacion)5支2貢獻全隊最多3打點。

關鍵字： 洋基維特觸身球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

熱門新聞

富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

籃協有意將SBL降為農場性質　台灣ABL第3隊可能性？

印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

瓊斯盃／菲傭兵軍團震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

中職／味全龍再簽3新秀　首輪徐若熙差距縮小中

印尼公開賽／安東森直落二黃永棋進決賽　和周天成都爭首冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1白馭珀三局大逆轉第一種子奪冠

2麥卡倫退出國家隊

3全壘打大賽尻太多！大都會阿隆索低潮

4交流盃7天打14戰　場地敲定斗六

5游霆崴對猿首先發　強碰王溢正

熱門新聞

1SBL將擴編　成8至10隊農場聯賽

2台灣ABL第3隊可能性？

3周天成握拳嘶吼　生涯首闖超級1000決賽

4菲震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

5味全再簽3新秀　徐若熙差距縮小

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366