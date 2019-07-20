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瓊斯盃／遭菲傭兵軍團震撼教育　陳盈駿：忘了它，備戰台韓大戰

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▲瓊斯盃中華藍、菲律賓，陳盈駿。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳盈駿面對菲律賓攻下19分、6籃板、6助攻。（圖／記者林敬旻攝）

記者潘泓鈺／新北報導

中華藍20日面對菲律賓Mighty Sports的「傭兵大軍」，以74比97終止5連勝。談到這場挫敗，總教練帕克（Charlie Parker）要全隊別喪志，抬起頭迎戰明天隊南韓的壓軸比賽。

「這場比賽在各方面，菲律賓都完勝我們，他們不論身材還是經驗，都比我們好太多了，」陳盈駿說道，「他們完全壓制了我們的進攻，打不出任何戰術，我們防守也沒有太好。」

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在超過7000名球迷加油之下，中華藍首節就陷入10分落後，次節一度追到4分差距，但菲律賓一陣反撲後，半場結束又被拉開到32比50。易籃後，中華藍無法改善失誤過多的問題，導致難以追分，終場菲律賓以97比74大勝，本屆7戰全勝，加上2016年的全勝奪冠，這支傭兵軍團瓊斯盃依然保持完美之身。

總教練帕克表示，這場比賽失誤過多是落敗主因，且也無法打出串連攻勢。賽後他在休息室鼓勵球員們抬起頭，別喪志，籃球比賽永遠都還有下一場，明天為自己挺身而出，對韓拿下一場漂亮的勝仗。陳盈駿也呼應帕克表示，今天的挫敗就忘了吧，專心備戰明天的比賽。

▲瓊斯盃中華藍、菲律賓，總教練帕克。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華藍總教練帕克（Charlie Parker）。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍陳盈駿帕克
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