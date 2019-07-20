企聯射箭／青年隊追上老大哥　與凱撒並列戰績龍頭

▲湯智鈞。（圖／企業射箭聯盟）



記者洪偵源／綜合報導

企業射箭聯盟開辦以來，一直是有國手加持的凱撒、甲山林等隊伍受到關注，但青年隊卻以鴨子划水的姿態穩定成長，20日第9輪賽事結束後，積分已經追平目前的戰績龍頭凱撒。

協會青年隊用意讓國內的青年菁英選手，透過與成人級選手的競爭磨練經驗，各個潛力十足，但很難被視為角逐總冠軍的勁旅，豈料表現卻是「惦惦呷三碗公半」。

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20日青年隊在五點中贏3輸2，積分191分和凱撒隊並列第一，這也是協會青年隊繼第一輪領先後，第二度排名第1。

教練李水河開心地說：「咱們家小將本來就很強啊！只是年紀比較小！」目前寒舍隊190分暫居第三，台南隊174分第四，新竹愛山林隊172分第五，台中銀行隊151分第六。



20日的壓軸一役由協會青年隊對上台中銀行，協會青年隊雖然輸了男單和混雙，但女單、女團和男團都贏，積分191分也追上凱撒隊，並列第1。

李水河說：「我不是很在意輸贏，比較重視比賽內容，還真沒注意到我們跳到第1了，因為協會青年隊的目的本來就不是要贏，而是要提升射箭實力，並培養源源不絕的新血。」



青年隊的代表性人物，莫過於亞運金牌湯智鈞，李水河高度肯定湯智鈞。「雖然他今天個人賽和混雙都輸，但不是因為他不好，而是弓箭有點狀況，弓有異音，但青年隊整體氣勢能夠上來，湯包扮演很重要的角色。」

▲企聯青年隊。（圖／企業射箭聯盟）