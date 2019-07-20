日職／兩度三振近藤健介　陳冠宇中繼好投連5戰無失分

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

日職羅德20日作客火腿，陳冠宇擔任中繼投手，投3局表現完美，沒有掉分，不過羅德未能反撲，最終仍以0比4落敗。

火腿4局下發揮一輪猛攻狙擊羅德先發投手佐佐木千準，包含清宮幸太郎安打在內，共5支安打攻下4分，清宮幸太郎敲出7月份首安，終結連33打席無安打低潮。

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羅得以4分落後，陳冠宇5局下登板接替，面對火腿中心打線，先讓大田泰示敲二壘平飛球，再以外角速球讓近藤健介站著被三振，然後中田翔敲三壘滾地球形成3上3下。

陳冠宇6局下續投，渡邊諒敲出越過二壘手落點巧妙的安打，隨後石井一成短打點成飛球，羅德捕手田村龍弘等球落地後傳給一壘手鈴木大地，先觸殺渡邊諒再踩壘封殺石井一成，用策略性守備完成雙殺，然後陳冠宇再三振宇佐見真吾，形成變相3上3下。

陳冠宇7局下接連以兩飛球接決打者，接著被西川遙輝、大田泰示安打形成一、二壘有跑者危機，不過陳冠宇再度讓近藤健介站著被三振，完成中繼任務。不過羅德打線始終未能突破防線，吞下4連敗，火腿則是迎接5連勝，先發投手浦野博司投6局無失分拿第3勝。

陳冠宇用32球投3局，最快146公里，被敲3安打無失分，奪3次三振，自6月28日起連5戰無失分，防禦率降到2.11。