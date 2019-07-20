印地安人交易鮑爾　教士呼聲高農場3潛力將成籌碼

▲印地安人先發鮑爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

去年球季光芒賣掉陣中多名投手，換血陣容仍繳出好成績。印地安人打算尋光芒經營模式，計劃交易陣中先發鮑爾（Trevor Bauer），根據大聯盟報導，目前有興趣交易的球隊當中，以教士隊的動作最為積極。

印地安人希望從鮑爾交易當中，換取多名農場新秀，特別是傾向補進擁有潛力的打者。這位明星投手還具備一年的薪資仲裁資格，等於明年球季結束才會投入自由市場。

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教士擁有全大聯盟最優渥的農場戰力，正好也符合印地安人的需求，包括內野手烏里亞斯（Luis Urias）、外野手雷耶斯（Franmil Reyes）和蘭佛洛（Hunter Renfroe）等潛力，都是交易籌碼。

大聯盟記者謝爾曼（Joel Sherman）指出，不僅教士隊有興趣提出交易，太空人和洋基隊也被認為是搶鮑爾的球隊之一，先前洋基曾派出營運副總裁奈林（Tim Naehring）到現場觀察鮑爾先發。

28歲的鮑爾可說是今年交易市場中實力頂尖的投手之一，本季22場先發出賽，主投144.2局投出170次三振，繳出9勝7敗、防禦率3.67成績。去年他投出生涯年，以12勝6敗、防禦率2.21成績，在季後美聯賽揚獎票選排名第6。