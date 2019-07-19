瓊斯盃／胡瓏貿67.9%逆天三分球命中率　帕克：完全不意外

▲胡瓏貿三分球手感發燙。（圖／記者洪偵源攝 以下同）

記者潘泓鈺／新北報導

胡瓏貿今年瓊斯盃手感發燙，場均飆進3.8顆三分球命中率是逆天的67.9%，平均22.4分暫列得分王。總教練帕克（Charlie Parker）表示，胡瓏貿三分球的表現完全不讓他感到意外，因為他練球時手感就熱得發燙。

胡瓏貿5場比賽三分球28投19中命中數排名第2，命中率高達67.9%，目前暫列得分王，幫助中華藍打出5連勝排名第3。對此胡瓏貿表示，一切都要感謝教練的信任，給他這麼多的發揮空間，也感謝隊友願意製造機會給他。

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「今年是胡瓏貿破繭而出的一年，他的表現棒極了，完全無話可說，」帕克說道，「他的火燙手感我完全不意外，因為他練球的時候就這麼火燙了，上場時間是他應得的。」

帕克強調，在他的戰術體系中最強調防守以及三分球，這5場比賽完美詮釋他的理念。明天中華藍將面對實力最堅強的菲律賓Mighty Sports，帕克坦言這將是最「硬」的一場比賽，對上他們柏克曼（Renaldo Balkman）、恩迪亞（Hamady N’Diaye）、菲爾普斯（Eugene Phelps）組成的堅強禁區，帕克希望能夠先牽制他們的後衛群，避免讓他們打出串連的攻勢。