瓊斯盃／日本末節狂拉尾盤　南韓2分險勝

▲安藤誓哉最後一擊失手。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／新北報導

南韓19日被日本嚇出一身冷汗，從原本一度雙位數，被日本急起直追，第四節被逼到只剩2分領先，最後一擊還掌握在日本身上，最終安藤誓哉出手落空，南韓才以83比81險勝。

近年南韓都以國家隊主力出征瓊斯盃，雖然今年亞洲沒有國際賽，為了備戰世界盃，南韓今年依舊派出主力參賽，因此名將金鐘奎，歸化球員羅健兒都在瓊斯盃亮相。

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日本此次陣容屬於國家隊二隊，以年輕的混血以及B聯盟球員為主，搭配在今年歸化日本的威廉斯，練兵意味明顯，但依舊打出可觀的戰力。

原本預估實力有落差的韓日大戰，南韓最初也如預期，大幅領先日本，第三節打完還有11分領先，日本第四節趁著羅健兒不在場上，靠威廉斯強打內線，並不斷製造外線空檔出手追分。

橋本晃佑先是一次3分打，跟著又三分出手命中，終場前1分55秒，靠著威廉斯禁區得手，南韓被追到82比79，之後金善亨又被吹進攻犯規，南韓雖從日本手中抄回這球但又出現失誤。

這一波失誤給日本機會，威廉斯籃下得手，南韓被追到82比81，李政玹接著三分不進，威廉斯再度進攻禁區被吹走步，南韓也將羅健兒換上場，隨即獲得機會站上罰球線。

羅健兒這次只罰進1球，又給日本機會，最後7.87秒日本握有球權，由安藤誓哉操刀最後一擊，球彈框而出，比賽也就此結束。