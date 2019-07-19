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印尼公開賽／戴資穎挺四強盼準備到最好　地主球迷熱情合照

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▲▼印尼公開賽戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo，下同） 。

▲地主球迷搶和戴資穎合照 。（圖／取自Badminton Photo，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后戴資穎19日8強賽遭遇泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON），三局大戰後搶下四強門票。賽後戴資穎提到，「要自己不要太過著急，多一點耐心去面對比賽。」

世界第一的戴資穎去年擊敗大陸陳雨菲拿下印尼公開賽冠軍，此次除了力拚衛冕，也要力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，16強則是從首局8分落後反超，直落二擊敗布莎南，面對交手第25次的依瑟儂，彼此打法都很熟悉，多次掉分都是因為失誤。

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戴資穎順利拿下第一局後，第二局和依瑟儂仍呈現拉鋸戰，不過最後自身失誤太多讓出，第三局則是逐漸拉開分差，加上依瑟儂失誤漸多，戴資穎頻頻進攻讓依瑟儂反應不及，最後就以總局數2比1拿下對戰二連勝，並收下四強賽門票，往衛冕之路前進，四強對手將是稍晚日本山口茜和泰國金達蓬（Nitchaon JINDAPOL）對決的勝方。

賽後戴資穎談到自己在第三局打得比較有耐心，不要太著急而失誤，「我會盡力去調整，在這幾個比賽讓自己水準達到高峰，在比較好的狀態下再去參賽，但是可能每天起床身體的反應和因素不一樣，我會在下場之前，希望自己可以準備到最好。」

而戴資穎在2016、2018年印尼公開賽奪冠，在印尼也有高人氣，不只場邊有許多地主球迷大聲加油，賽後也有許多球迷要求合照，想要一睹世界球后的風采。戴資穎晉級四強後，也確定下周球后寶座不會被目前排第3的大陸陳雨菲篡位，不過是否能穩固，還得看第2的日本奧原希望的晉級狀況。

▼ 戴資穎晉級四強。

▲▼ 印尼公開賽八強賽，戴資穎 。 （圖／取自Badminton Photo）

關鍵字： 印尼公開賽
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