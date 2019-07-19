唐斯砲轟前主帥席波杜　阻礙發展就像打球員一巴掌

▲唐斯砲轟前主帥席波杜的帶隊方式。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

灰狼上賽季突然開除了鐵血教頭席波杜(Tom Thibodeau)，改由桑德斯(Ryan Saunders)接任。近期灰狼明星中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)受訪時談到了席波杜的領軍方式，他卻出人意料的重砲轟擊，稱席波杜帶隊阻礙年輕球員發展，像是往臉上打了一巴掌。

席波杜自2016年成為灰狼隊總教練兼任籃球事務總裁，在執教3年後，今年1月卻無預警的下台，讓許多人都非常錯愕，隨後灰狼改聘由32歲的桑德斯接任總教練一職，他也成為NBA史上最年輕的教頭。一直以來席波杜執教風格都以鐵血著稱，不過他卻執意過度使用主力，這也是他為人詬病之處。

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▲席波杜。（圖／達志影像／美聯社）



對於席波杜離開，唐斯近期也談到了這件事，不過他卻不是說些感謝的話，反而砲轟席波杜的帶隊方式，認為席波杜口中的發展計畫非常糟糕，「對於他們的發展計劃，實際上就是對球員不尊重，像是往臉上打一巴掌一樣。我確信的事情是他們不僅應該要從球員的角度出發，而且還要從做為人以及男人的角度出發，這是我們來到這裡的原因。」

「在明尼蘇達，最重要的事情之一，就是要確立我們的文化不只根據籃球來培養，這是一種家庭氛圍。我們在這明尼蘇達做的一切，都是希望有個家庭，這裡不只有籃球而已。」唐斯說道。

雖然唐斯砲轟席波杜，但對於年紀相仿的新教頭桑德斯他卻大力讚賞，「我覺得現在擁有非常棒的管理層以及教練團。從天賦、經驗、文化角度來看，我們真的有最棒的教練團，現在我們培養的文化很特別。選擇桑德斯根本不用考慮，他有身為教練、交流者的天賦，我認為他是NBA最善於溝通的人。」

▲唐斯。（圖／達志影像／美聯社）