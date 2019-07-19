馬大偉解盤／洛磯@洋基　「挺」莊買洋基讓1.5分

▲洋基左投哈普（J.A. Happ）。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

www.wwincat.com台灣運彩美國職棒大聯盟7月20日單場賽事尚未開盤，改推薦科羅拉多洛磯作客紐約洋基的賽事，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小10.5分。

先發投手分析

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洛磯先發費里蘭(Kyle Freeland)超爛，下放3A回來的第1場，4局9安掉5分，防禦率是驚人的7.39，且他老兄13次先發被打16發全壘打，被長打率高超級適合洋基打線。洋基哈普(J.A. Happ)本季防禦率4.93普普通通，且在家投的比客場差，防禦率漲到5.98，但18次先發仍助球隊拿下12勝，球運算不錯。

莊家思維分析

洋基狀況頗穩定，該贏的都贏，洛磯近10戰吞下8敗，勝率跌破5成，先發、中繼、後援都有問題，打擊最近又熄火。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率約1.46，認為洋基勝率約68%，算是差不多。

今日推薦 : 「挺」莊，買洋基讓1.5分。

今日選擇「挺」莊理由 :

本季洋基超出賭盤預估，主要因為關鍵一擊能力變好，近10場勝場他們全都贏2分以上，除了打線適時貢獻，堅強的牛棚也是原因。洛磯先發除了被全壘打多，被長打率也超高，對上洋基恐是災難。

▲洛磯先發左投費里蘭（Kyle Freeland）。（圖／達志影像／美聯社）



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