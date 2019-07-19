快艇隨隊記者欣賞林書豪　建議簽但承認沒有出場機會

▲快艇隨隊記者建議快艇簽下林書豪。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟已經過了19天，許多隊都已經完成大致上的補強，所有「大魚」也都被搶光，不過林書豪至今卻還沒有球隊要簽約，而快艇的隨隊記者布哈(Jovan Buha)就談到若快艇有要繼續補強，可以簽下林書豪。

今夏快艇無疑是自由市場的最大贏家之一，因為他們默默的搶下了雷納德(Kawhi Leonard)以及喬治(Paul George)，不僅震驚外界，同時也晉升爭冠強隊，不過簽下這2大巨星後，快艇薪資空間也快要不夠，目前只能再做一些零星的補強。

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林書豪今年隨著暴龍奪冠後，卻沒有被擺在球隊未來計畫中，至今都未收到暴龍的報價，同時暴龍在18日也簽下佩恩當第3控衛，這也意謂林書豪新賽季將會離開多倫多，但至今卻都沒有球隊要他，讓快艇隨隊記者布哈建議快艇把林書豪簽下。

布哈表示，「即使其他各隊有這麼多的補強動作，我認為快艇還是最好的球隊，有著最多的天賦，唯一的問題就是傷病，所以這不代表快艇不會繼續補強。」隨後布哈被問及快艇最需要的人選時透露自己心中理想答案，「中鋒選諾亞(Joakim Noah)，後衛則是林書豪；我最喜歡的後衛就是林書豪，但從實質上來看，他若來到快艇基本上也沒有甚麼出場機會，除非威廉斯(Lou Williams)或比佛利(Patrick Beverley)受傷，快艇才需要另一名後衛。」

▲林書豪若去快艇恐無太多出場機會。（圖／CFP）