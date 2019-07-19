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雷霆送走喬治、衛少惹球迷不爽　主帥和總管收死亡威脅

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆今夏將喬治、衛斯布魯克都交易，讓球迷很不爽送出死亡威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆今夏在喬治(Paul George)離開後，選擇也將在隊11年的衛斯布魯克(Russell Westbrook)交易至火箭，將正式進行重建，雖然他們透過交易得到了未來8個首輪選秀權，之後仍保有一定的競爭力，但近期也極端的球迷非常不爽雷霆這樣的做法，並對總管普瑞斯提(Sam Presti)以及主帥多諾萬(Billy Donovan)發出死亡威脅。

今年自由市場開啟後，許多球隊都進行大動作補強，身為西區傳統強權的雷霆卻走上不同的路，去年提前續約的喬治，原先看似會長留奧克拉荷馬，不料他卻攜手雷納德轉戰快艇，在「泡椒」離開之後，衛斯布魯克也與球隊開始商討交易自己，最終「衛少」被交易到火箭。

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▲雷霆主帥多諾萬，衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆主帥多諾萬和衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

雖然雷霆將兩大球星都送走，但同時也得到未來8個首輪選秀，另外也從火箭手中得到了保羅，保有了未來的競爭性，不過仍有極端的雷霆球迷非常不爽他們這樣的做法，近期普瑞斯提與多諾萬都收到一則球迷的語音留言，內容竟死亡威脅，「你們交易了喬治卻留下費爾頓(Raymond Felton)同時又留下了羅伯森(Andre Roberson)，你們難道都不喜歡衛斯布魯克嗎？我想要殺死所有人。」

另外這名球迷也提到了炸彈，聲稱自己要摧毀一切，並揚言威脅普瑞斯提與多諾萬他們2人的家人，對於這樣的死亡威脅，雷霆方面則表示已經交由警方處理這件事情。

▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆從火箭手中得到保羅。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克喬治
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