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中職／新人王不如去年　施子謙隨緣看待12強

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▲▼中華職棒統一獅對桃猿-施子謙。（圖／記者黃克翔攝）
▲施子謙。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊投手施子謙去年奪下新人王，今年開季狀況下滑，沒有被放入明星賽的中華隊名單，施子謙表示，今年自身狀況沒有去年那麼好。

去年施子謙先發19場，戰績11勝5敗，投了107局被擊出139支安打，包括5支全壘打，53次三振，38次四死球，防禦率3.86，WHIP值1.60，擊敗Lamigo桃猿強打廖健富，獲得年度新人王。

今年施子謙開季投得跌跌撞撞，防禦率曾經一度暴漲到8.26，但目前防禦率下修到5.55，這次中職明星賽無緣入選中華隊，施子謙表示，不會很驚訝，今年自身狀況沒有去年那麼好，代表還有很大進步空間，教練團要選現階段狀況最好，自己沒有準備好，不意外沒在名單內。

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去年季後施子謙代表中職聯隊，擊敗日本武士隊，施子謙中繼2局，投出6上6下，並且三振軟銀強打柳田悠岐，他認為那是去年的事情，今年表現想要更好，有時候求好心切，彼此熟悉度多少有關係，但自己也是要繼續調整，過程中還是有缺點要修正，畢竟球隊比較重要，先把自己成績投出來，目前自己身體狀況比較重要，想辦法把職業生涯延長，至於是不是有機會入選12強，一切就是隨緣。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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