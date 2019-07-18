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中職／翁瑋均強碰洋投瑞安　運彩看好桃猿勝統一

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▲▼Lamigo桃猿,翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）
▲翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊18日下午6點35分持續在台南球場交手Lamigo桃猿，統一派出洋投瑞安（Ryan Verdugo）對上桃猿翁瑋均，統一近期對桃猿2連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開11.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.70、統一7-ELEVEn獅賠率1.80、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.05，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.50、大小分開出11.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

瑞安本季9場先發，戰績2勝4敗，49.1局被擊出61支安打，包括5支全壘打，36次三振，15次四死球，防禦率5.84，WHIP值1.50，本季碰過桃猿4場，取得1勝2敗，對戰防禦率5.40，對戰被打擊率0.294，曾被廖健富、郭嚴文、林立敲過全壘打。

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翁瑋均本季11場出賽，有10場先發，戰績3勝3敗，54.1局被敲52安，包含5發全壘打，28次三振，22次四死球，防禦率4.47，WHIP值1.29，本季對過統一5場，拿2勝，對戰防禦率4.21，對戰被打擊率0.270，曾被潘武雄、林祖傑敲過全壘打。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅翁瑋均瑞安運彩
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