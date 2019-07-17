中職／統一獅慶祝1600勝　卡娜赫拉聯名商品限時預購



▲統一獅隊發表隊史1600勝聯名商品。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊今年與人氣插畫「卡娜赫拉的小動物 P助&粉紅兔兔」實現夢幻聯名企劃，今日統一7-ELEVEn獅於台南市立棒球場，以9比4擊敗Lamigo桃猿，拿下隊史1600勝，也是中華職棒首支榮耀隊伍達成1600勝，球團也特別結合卡娜赫拉的小動物P助&粉紅兔兔特別企劃獅隊隊史1600勝聯名紀念商品，其中包括T恤（粉紅色及白色）兩款，毛巾、馬克杯、束口袋及帆布包，將於即日起開放球迷網路預購，限時預購僅此10天，至7月28日晚間11點59分截止。

本次統一獅1600勝聯名商品，為了服務更多球迷，T恤也特別推兒童版110cm、130cm、150cm款式，歡迎闔家同樂一起搶購，全家福穿著超可愛卡娜赫拉聯名TEE四處旅行，本次商品採預購方式，預計交貨時間為8月27日透過黑貓宅急便一併寄出。

統一獅1600勝隊史聯名商品也將推出組合搶購包，購買整組者，推出超值好康，累積銷售每10組，將抽出一組訂單球迷可獲得統一獅選手簽名球一顆，並搭贈卡娜赫拉的小動物P助&粉紅兔兔徽章四個，隨機贈送款式不可挑選，預定線上販賣在統一7-ELEVEn獅購物商城。