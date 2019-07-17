運動雲

>

中職／尼克斯對決羅里奇　運彩看好桃猿勝統一

ETtoday運動雲

▲▼ 0705 中職統一VS桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）
▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊17日下午6點35分在台南主場面對Lamigo桃猿，雙方皆由洋投掛帥先發，統一派出傷後首度先發的羅里奇（Josh Roenicke），對上桃猿尼克斯（Michael Nix），桃猿在台南球場4連勝，統一近期2連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.60、統一7-ELEVEn獅賠率1.90、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出10.5分，大分賠率1.90，小分賠率1.60、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

羅里奇本季7場出賽，有6場先發，戰績2勝1敗，32.1局被擊出29支安打，包括2支全壘打，24次三振，13次四死球，防禦率2.78，WHIP值1.24，今年碰過桃猿3場，吞1敗，對戰防禦率3.38，對戰打擊率0.273，曾被郭嚴文敲過全壘打，羅里奇4月28日腹肌拉傷，一直到7月12日才在一軍復出，中繼1.2局，無失分。

請繼續往下閱讀...

尼克斯本季16場先發，戰績8勝4敗，100局被敲99安，包括5發全壘打，75次三振，30次四死球，防禦率3.51，WHIP值1.27，今年遭遇統一5場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.50，對戰被打擊率0.302，曾被蘇智傑、潘武雄轟過全壘打。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅尼克斯羅里奇運彩
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

推薦閱讀

中職直播／羅里奇傷癒首場先發　桃猿力拚台南5連勝

中職／擋住統一隊史1600勝　游霆崴賽前才知道

中職／6度挑戰141勝落空　潘威倫大讚對手游霆崴

中職／二軍打一半趕到台南　范國宸勝打笑喊累

熱門新聞

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

中職／骰子型投手怎麼來？　曹竣崵點出三原因

中職／其他隊也想要　悍將簽大西洋聯盟右投具韓職經驗

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

超萌！6歲小孩當教練　抗議被趕出場怒丟球棒、球帽爆紅上大聯盟

中職／高雄沒塞車！球迷都來了　彭政閔笑回：路很大

讀者回應

﻿

最新新聞

1班林格34轟丰采被搶走　耶利奇33轟滿貫砲

2尼克斯對決羅里奇　運彩看好桃猿

3迎衛少入隊　火箭僅會微調打法

4聯盟最貴雙人組前5名竟沒詹皇+AD

5中華男足1/8機率抽大陸同組　

熱門新聞

1林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

2骰子型投手　曹竣崵點出三原因

3富邦悍將簽新洋投　具韓職經驗

4影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

5高雄沒塞！球迷來了　彭政閔笑回

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

暴力猿單局轟5分翻盤　桃猿6比4退兄弟中止5連敗 7/14 中信兄弟VSLamigo桃猿

CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366