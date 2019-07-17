中職／尼克斯對決羅里奇　運彩看好桃猿勝統一



▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊17日下午6點35分在台南主場面對Lamigo桃猿，雙方皆由洋投掛帥先發，統一派出傷後首度先發的羅里奇（Josh Roenicke），對上桃猿尼克斯（Michael Nix），桃猿在台南球場4連勝，統一近期2連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.60、統一7-ELEVEn獅賠率1.90、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出10.5分，大分賠率1.90，小分賠率1.60、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

羅里奇本季7場出賽，有6場先發，戰績2勝1敗，32.1局被擊出29支安打，包括2支全壘打，24次三振，13次四死球，防禦率2.78，WHIP值1.24，今年碰過桃猿3場，吞1敗，對戰防禦率3.38，對戰打擊率0.273，曾被郭嚴文敲過全壘打，羅里奇4月28日腹肌拉傷，一直到7月12日才在一軍復出，中繼1.2局，無失分。

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尼克斯本季16場先發，戰績8勝4敗，100局被敲99安，包括5發全壘打，75次三振，30次四死球，防禦率3.51，WHIP值1.27，今年遭遇統一5場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.50，對戰被打擊率0.302，曾被蘇智傑、潘武雄轟過全壘打。