世足資格賽／沒抽日本殘念　蘭卡斯特：拚晉級帶回5場高水準大戰

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）



記者林育正／採訪報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽在17日進行抽籤，中華男足將與澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾爭奪出線機會。雖然沒抽到球迷和球員皆引頸期盼的人氣強隊日本，但總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)說：「與其和日本在主場上演一場轟轟烈烈的大戰，我們先拚晉級，將5場高水準比賽帶回台灣。」

這一輪資格賽一共有亞洲40隊參戰，分為8組每組5隊，因此將有主客場各4場比賽。8個小組第1和4個最佳的小組第2共12隊晉級，獲得續拚世足賽資格以及參戰2023亞洲盃決賽圈的機會。接下來的12隊將分為兩組，每組6隊進行共主客場各5場比賽。雖然球員、球迷和教練團都希望抽到日本，可惜最後事與願違。

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儘管沒抽中日本以及海峽勁敵中國，但中華男足英國籍總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)說：「對每支球隊都有不同的挑戰，我們算是抽了好籤，重點在於把自己做好。對上澳洲這樣世界級的球隊，他們會有很多控球時間；對上第5檔次的球隊，換成我們持球較多，要傳球還是怎麼進攻球員也許會猶豫，在許多選擇上對球員也是一大考驗。」

在2018世足賽的資格賽，4個以最佳小組第2晉級下一輪的球隊分別是伊拉克、敘利亞、阿聯酋以及中國。計算這幾隊當時的積分和得失分狀況，蘭卡斯特設定中華男足平均每場至少得拿下2.1積分以及踢進2.9球，將是非常大的挑戰。

「我也希望抽到日本，但與其讓日本來台灣展開一場備受矚目的比賽，我希望我們能晉級，屆時將有5場高水準的比賽在國內上演，吸引眾多球迷進場。這次比賽的影響層面更大，希望能給年輕球員帶來啟發，改變台灣足球的未來。我們勇於作夢，面對強敵毫不畏懼。只要選手沒有強大信念，就沒有資格進入國家隊。」

「我在對香港的比賽前，就要球員把這場當做世足資格賽來踢。我們做得不錯，但還有很大進步空間。」

▲中華男足2比0日前擊敗香港。（圖／中華足協提供）

