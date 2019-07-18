球哥自家品牌開始賤賣　未來可能收攤不玩了？

▲球哥自家品牌開始賤賣，未來恐怕收攤。(圖／翻攝自SLAM Twitter)



記者張曜麟／綜合報導

湖人今夏為了得到戴維斯，一舉將陣中多名小將打包交易，博爾(Lonzo Ball)就是其中之一，而先前「球哥」自家品牌Big Baller Brand鬧出內鬼偷錢風波，也讓博爾徹底與自家品牌劃清界界線，不再穿著BBB的球鞋，現在根據《L.A. Sports Radio》推特指出，目前BBB品牌已經開始賤價販售，很可能之後就會倒閉。

Big Baller Brand自從推出後，就一直將定價開得非常開，球鞋價錢更是貴得嚇人，先前「球爸」為兒子發售的簽名鞋款，定價就高達495美元(約15000台幣)，但在開賣第一天，仍收到超過495雙的訂單，可見仍有許多粉絲支持。

請繼續往下閱讀...

不過先前Big Baller Brand卻鬧出不少風波，因為博爾有著BBB一半的股份，而他的合夥人佛斯特(Alan Foster)私自挪用公款150萬美金，這讓「球哥」隨即開除佛斯特，不過對於BBB這個品牌來說，已經造成很大傷害，博爾和他的家人也在討論是否要把公司收起來。隨後「球哥」更把手上品牌刺青圖案蓋掉，完全與自家品牌劃清界線，甚至還退追BBB的推特。

現在根據《L.A. Sports Radio》推特發文，BBB目前正在大舉賤價甩賣各類商品，其中定價50美元的衣服，降價到只賣5美元。除了衣服、帽子這類商品之外，就連球鞋也大降價，從原先的400多美元降到只有100美元，降價程度驚為天人，也可見BBB品牌遇到很大危機。

現在BBB這樣賤價拍賣，也讓人不禁懷疑屆時「球哥」是否會將自家品牌收攤，因為他目前已經不再穿自家服飾與球鞋，反而穿回了NIKE球鞋，先前詹姆斯(LeBron James)更大方表示非常歡迎博爾加入NIKE這個大家庭。

▲BBB開始賤賣。（圖／翻攝自推特／L.A. Sports Radio）