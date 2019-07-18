運動雲

>

球哥自家品牌開始賤賣　未來可能收攤不玩了？

ETtoday運動雲

▲博爾代言鞋ZO2，由家族品牌BBB設計。(圖／翻攝自SLAM Twitter)

▲球哥自家品牌開始賤賣，未來恐怕收攤。(圖／翻攝自SLAM Twitter)

記者張曜麟／綜合報導

湖人今夏為了得到戴維斯，一舉將陣中多名小將打包交易，博爾(Lonzo Ball)就是其中之一，而先前「球哥」自家品牌Big Baller Brand鬧出內鬼偷錢風波，也讓博爾徹底與自家品牌劃清界界線，不再穿著BBB的球鞋，現在根據《L.A. Sports Radio》推特指出，目前BBB品牌已經開始賤價販售，很可能之後就會倒閉。

Big Baller Brand自從推出後，就一直將定價開得非常開，球鞋價錢更是貴得嚇人，先前「球爸」為兒子發售的簽名鞋款，定價就高達495美元(約15000台幣)，但在開賣第一天，仍收到超過495雙的訂單，可見仍有許多粉絲支持。

請繼續往下閱讀...

不過先前Big Baller Brand卻鬧出不少風波，因為博爾有著BBB一半的股份，而他的合夥人佛斯特(Alan Foster)私自挪用公款150萬美金，這讓「球哥」隨即開除佛斯特，不過對於BBB這個品牌來說，已經造成很大傷害，博爾和他的家人也在討論是否要把公司收起來。隨後「球哥」更把手上品牌刺青圖案蓋掉，完全與自家品牌劃清界線，甚至還退追BBB的推特。

現在根據《L.A. Sports Radio》推特發文，BBB目前正在大舉賤價甩賣各類商品，其中定價50美元的衣服，降價到只賣5美元。除了衣服、帽子這類商品之外，就連球鞋也大降價，從原先的400多美元降到只有100美元，降價程度驚為天人，也可見BBB品牌遇到很大危機。

現在BBB這樣賤價拍賣，也讓人不禁懷疑屆時「球哥」是否會將自家品牌收攤，因為他目前已經不再穿自家服飾與球鞋，反而穿回了NIKE球鞋，先前詹姆斯(LeBron James)更大方表示非常歡迎博爾加入NIKE這個大家庭。

▲BBB開始賤賣。（圖／翻攝自推特／L.A. Sports Radio）

▲BBB開始賤賣。（圖／翻攝自推特／L.A. Sports Radio）

關鍵字： NBA鵜鶘博爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎首局落後8分強心臟反超　直落二退泰晉8強

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／萊福力出怪招違規　裁判賽後檢討認定欺騙行為

林書豪下季注定離開暴龍　簽佩恩當第3控衛滿額

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

讀者回應

﻿

最新新聞

1UA訓練鞋家族　三大獨家科技來襲

2港口盃中華複賽首戰庫拉索　吳昇峰先發

3台南下雨老　洪總：聯盟放低標準

4蘭卡斯特：帶腦踢球

5魔獸感謝Kobe曾罵他很軟　

熱門新聞

1印尼公開賽／戴資穎直落二退泰晉8強

2影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

3萊福力出怪招　聯盟認定是違規

4林書豪注定離開暴龍　簽第三控衛

5林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週看點(2019/07/16~07/21)

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366