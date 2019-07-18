印尼公開賽／戴資穎首局落後8分強心臟反超　直落二退泰晉8強

▲ 印尼公開賽戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后穩坐136周的戴資穎，首輪輕鬆直落二擊敗新加坡楊佳敏，18日16強賽事對上泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），最終戴資穎以直落二（21：19、21：18）勝出，晉級8強。

世界第一的戴資穎去年擊敗大陸陳雨菲拿下印尼公開賽冠軍，此次除了力拚衛冕，也要力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，6強將要交手目前排名23的布莎南，布莎南曾是2013年世青賽銅牌，雙方交手9次，戴資穎握有6勝，且從2017年起四連勝，上次吞敗已經是2014年。

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本次交手第一局，多拍之後布莎南對角回擊先拿分，布莎南回擊出界，雙方2平，戴資穎掛網出界2：5，戴資穎失誤掛網3：7，戴資穎挑對角可惜出界，戴資穎回球精準壓線5：9，但是戴資穎回球出界5：11、5：13落後。

戴資穎回球失誤7分落後，戴資穎直線攻擊，讓布莎南回擊出界，戴資穎8：14，布莎南回球出界，戴資穎挑對角10：16，戴資穎反拍撲球再近身球取分、貼網回放14：17，戴資穎近身下殺連拿4分，戴資穎跪地救球不及，戴資穎精彩反拍連兩個翻網球，突擊壓在線上追至19平，戴資穎下壓連拿3分反超出現局點，布莎南出界，戴資穎再以21：19逆轉搶下首局。

第二局戴資穎對角、直線攻擊3：0領先，戴資穎網前攻擊4：2，戴資穎直線壓線取分，布莎南回擊掛網，戴資穎出現失誤被追至7平，戴資穎反拍出界落後一分，布莎南發球出界，戴資穎9：8反超，戴資穎假動作切球11：8。

布莎南回球出界，戴資穎下殺突擊連拿6分，不過發球失誤13：9，多拍來回後，戴資穎回擊出界，戴資穎3分領先，布莎南發球失誤，戴資穎17：13不過也連續失誤掉了2分，布莎南回擊不及，戴資穎握有2分優勢，戴資穎翻網球，讓布莎南救球不及躺地，戴資穎出界19：18，布莎南直線攻擊但出界，戴資穎拿下賽末點21：18直落二勝出。

戴資穎從第一局從落後8分追平再反超搶下首局，第二局雖被緊咬比分，但沒有再被反超，順利以45分鐘直落二收下勝利。戴資穎順利挺進8強後，將對上大會第七種子的好友兼死敵泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON）和印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG）稍晚對決後的勝方。