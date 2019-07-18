陳偉殷中繼1局內滾解決　教士派迪克無安打挨轟破功

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

馬林魚與教士18日（台北時間）對戰，教士隊菜鳥投手派迪克（Chris Paddack）先發7局無安打比賽，直到8局下才被陽春砲破功。馬林魚左投陳偉殷在8局上登板中繼，讓3位打者都是內野滾地出局。

派迪克前5局是15上15下、都未被上壘，保持完全比賽狀態，教士在4局上靠馬高特（Manuel Margot）二壘安打及賈西亞（Greg Garcia）安打攻下1分，黑吉斯（Austin Hedges）再轟2分全壘打，取得3比0領先。

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教士打擊有幫忙，但守備上卻在6局下出包，無人出局馬林魚普耶羅（Cesar Puello）打到游擊滾地球，但游擊手卻暴傳讓打者上壘，派迪克破了完全比賽，雙殺後再保送，以內野滾地化解。

陳偉殷在8局上0比3落後上來，分別讓馬高特三壘滾地球、賈西亞擊成游擊滾地球出局，黑吉斯打成投手前反彈球，陳偉殷接到傳一壘出局。陳偉殷中止連3場出賽都失分，防禦率7.97。

派迪克投完7局還是無安打，8局下面對馬林魚首位上場打者卡斯楚（Starlin Castro），第2球92.8英哩快速球被轟出中左外野陽春砲，無安打及完封都破功，接下來平飛球及三振後退場。

他共投7.2局只被1支安打就是全壘打，有8次三振、1次保送，失1分，取得本季第6勝。

馬林魚在9局下反撲，利用教士隊2次失誤，以及1支安打追回1分，二出局二、三壘有人時，葛蘭德森（Curtis Granderson）遭到三振。