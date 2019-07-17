世足資格賽／男足都想選日本要再贏香港　王睿還想選神秘約旦

▲ 中華男足 。（圖／資料照／香港足總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在台灣時間17日進行抽籤，爭取最終4.5個前進世足賽的名額。男足球員們的首選都是亞洲強隊日本，門神潘文傑就說，「日本的足球風氣最好。」還有王睿、陳庭揚、陳瑞杰則是覺得如果再碰香港也不錯，再贏一次。

各隊依照6月的FIFA世界排名分配檔次，125名的中華男足排在第3檔次。資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽，小組賽將在今年9月至明年6月進行主客場共8場比賽，10個比賽日有6個在明年1月11日總統大選前。

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第1檔次有伊朗、日本、南韓、澳洲、卡達、阿聯酋、沙烏地阿拉伯以及中國8隊；第2檔次有伊拉克、烏茲別克、敘利亞、阿曼、黎巴嫩、吉爾吉斯、越南、約旦；第4檔次土庫曼、緬甸、香港、葉門、阿富汗、馬爾地夫、科威特、馬來西亞；第5檔次則有印尼、新加坡、尼泊爾、柬埔寨、孟加拉、蒙古、關島、斯里蘭卡。

▼陳浩瑋。

2018世足資格賽中華男足在小組賽碰上泰國、越南和伊拉克全敗沒拿到積分，這次如果對上前兩個檔次球隊若能拿下積分，就已是一大進步。而球員們又想對到誰呢？多數還是首選日本，除了王睿的答案最特別。

前鋒陳浩瑋最想對到的日本，「畢竟也是亞洲強隊，沒什麼機會遇到，還有就是越南啊！上次對上我們有機會贏的，就是差一點啊，這次如果遇到就想要碰到，要給他們再贏回來。」

▼潘文傑。

門將潘文傑選了日本、越南、馬爾地夫和澳門，「我的第一首選是足球風氣，日本是四個裡面最好的，第二首選就是看看各國環境，南韓或大陸當然有抽到也不排斥，更有話題，撇開政治不說，一定會是很好看的球賽，在國家隊只有遇過澳門，西亞就不考慮，因為移動太遠了。」

陳庭揚則是選了日本亞洲強權和中國，「南韓也是會啦，只是亞運我看過孫興慜了，中國一方面覺得有趣，一方面想看看他們的實力，肯定會引起騷動。日本只遇過職業隊、大學隊，國家隊沒有。如果香港也可以啊，再次打敗香港，應該還有馬爾地夫，大家都想去看環境。」

陳庭揚還提到了越南，「這幾年變滿強的，那時兩萬人觀眾，雖然八千是他們的人，但那時我們應該要贏的，不過他們近期是真的滿強的，他們青訓做的好，剛好銜接世界盃我想。」同樣不考慮西亞，因為要飛太遠。

▼ 陳庭揚。（圖／資料照／記者張克銘攝）

近幾場國際賽表現不錯的陳瑞杰也選日本，「他們算是第一檔次前兩名的球隊，跟強隊踢，才知道我們跟他們到底差多少，韓國也不錯，兩個在亞洲都算比較強的，南韓也都滿帥的拼一下顏值；中國比較還好，因為之前學校常常去那邊比賽，代表隊還沒遇過他們。」

陳瑞杰說，「不過應該說每隊都不好踢啦，香港也不錯，再贏他們一次，西亞的話烏茲別克不錯，其實希望都能贏就好。」

▼陳瑞杰。（圖／資料照／香港足總提供，下同）

王睿沒有選擇日本，「首選則是馬爾地夫或尼泊爾吧，雖然我們在第三檔次，但足球但香港可以跟中國平手，新加坡平手日本，還是當時贏了才算數。至於南韓，可能當觀眾了吧，欣賞孫興慜，跟球星踢很興奮，但不知道他會不會安排下場。」

「中國我覺得是一個挑戰吧，排除政治不說，我相信很多人應該也是有希望某年或某次能夠贏球，畢竟在亞洲他們的聯賽就是非常響亮，有機會還是需要舞台去表現。」王睿說，「2015世大運對過輸了，有機會能發揮好實力，因為我們表現不錯，就穩定度不好，差距應該不大。」

「香港我也很想，但對方一定有備而來。」如果撇開所有因素，王睿又選了約旦或是黎巴嫩，「上次我沒有跟到，因為很神秘我想去。」看起來球員們多數都想選擇想日本，見識亞洲強權，但是西亞路途太遙遠，至於香港一役後信心大增，希望還有機會可以贏球。

▼王睿。