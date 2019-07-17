6歲小孩當教練　抗議被趕出場怒丟球棒、球帽爆紅上大聯盟

▲6歲男孩德瑞克教練抗議。（圖／翻攝自Kalamazoo Growlers推特）

體育中心／綜合報導

6歲小孩當教練，還上場跟主審抗議，被驅逐出場後還丟球棒、球，最後把帽子丟在本壘板後，走回休息室，這一則影片近日在美國爆紅，甚至上到美國大聯盟官網「CUT4」。

這名6歲男孩叫「德瑞克教練（Coach Drake）」，被邀請擔任大學夏季聯盟卡拉馬祖咆哮者（Kalamazoo Growlers）隊的助理教練，出戰科科莫傑克兔（Kokomo Jackrabbits）隊。

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他在17日比賽中，換場時走上本壘板跟主審理論，雙手高舉對著主審講話，右手食指指著主審，再繞主審走一圈後，雙腳對主審猛踢土，被驅逐出場。

▲6歲男孩德瑞克教練抗議。（圖／翻攝自Kalamazoo Growlers推特）

然後他走回休息室，雙手各拿1支球棒走出來，一支一支往球場丟，再回去又雙手再各拿1棒球棒，又一支一支朝球場丟，走回休息室搬出球筒，把球倒在球場內，最後走到本壘板脫下帽子，用力的丟在本壘板，揚長走回休息室，觀眾尖叫叫好且鼓掌。

其實德瑞克教練（Coach Drake）在6日的比賽，就曾在喊暫停時走上投手丘，拿走投手手上的球，像教練一樣在手上搓，一邊搓、一邊跟圍成一圈的球員講話，講完之後先拍打捕手屁股，再一一拍完球員屁股後，再走回休息室。

6-year old Coach Drake LOSES it after ejection. pic.twitter.com/S9W0Xuj5fo — Kalamazoo Growlers (@kzoogrowlers) 2019年7月16日





