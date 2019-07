6歲小孩當教練　抗議被趕出場怒丟球棒、球帽爆紅上大聯盟

▲6歲男孩德瑞克教練抗議。(圖/翻攝自Kalamazoo Growlers推特)

6歲小孩當教練,還上場跟主審抗議,被驅逐出場後還丟球棒、球,最後把帽子丟在本壘板後,走回休息室,這一則影片近日在美國爆紅,甚至上到美國大聯盟官網「CUT4」。

這名6歲男孩叫「德瑞克教練(Coach Drake)」,被邀請擔任大學夏季聯盟卡拉馬祖咆哮者(Kalamazoo Growlers)隊的助理教練,出戰科科莫傑克兔(Kokomo Jackrabbits)隊。

他在17日比賽中,換場時走上本壘板跟主審理論,雙手高舉對著主審講話,右手食指指著主審,再繞主審走一圈後,雙腳對主審猛踢土,被驅逐出場。

然後他走回休息室,雙手各拿1支球棒走出來,一支一支往球場丟,再回去又雙手再各拿1棒球棒,又一支一支朝球場丟,走回休息室搬出球筒,把球倒在球場內,最後走到本壘板脫下帽子,用力的丟在本壘板,揚長走回休息室,觀眾尖叫叫好且鼓掌。

其實德瑞克教練(Coach Drake)在6日的比賽,就曾在喊暫停時走上投手丘,拿走投手手上的球,像教練一樣在手上搓,一邊搓、一邊跟圍成一圈的球員講話,講完之後先拍打捕手屁股,再一一拍完球員屁股後,再走回休息室。

