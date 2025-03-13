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林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（13）日出戰WTT重慶冠軍賽16強戰，碰上世界第8的德國名將弗朗西斯卡（Patrick Franziska），兩人過去7次交手，小林保持全勝紀錄，此戰再度交鋒，小林一路宰制比賽，最終僅花27分鐘就以11比7、11比8、11比9橫掃晉級8強，但下一輪可能就會碰到世界排名第1的「天敵」林詩棟。

世界第13的林昀儒在重慶冠軍賽首輪3比0橫掃南韓一哥張禹珍，連2年挺進16強，今日與第8種子弗朗西斯卡爭搶8強門票。雙方過去7次交手，小林保持7勝0敗的完美戰績，不過兩人已經快1年沒碰頭，前一次對戰得追溯到去年3月24日的新加坡大滿貫賽8強賽。

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林昀儒開賽就打出5比2攻勢，隨後更一路拉開8比3、5分差，在被追成8比6後連下2分，以10比6取得4個局點，11比7先下一城。兩人次局戰成5比5，小林沉穩應戰再次超前比數，並以10比7逼出3個局點，11比8連下2局聽牌。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／資料照）

已退無可退的弗朗西斯卡第3局試圖反擊，開局曾短暫領先，雙方一路打到了8比8，小林關鍵時刻發揮更勝一籌，以11比9終結了這場比賽，僅花27分鐘就挺進8強，取得對戰8連勝。不過小林下一場恐怕就會碰上「天敵」新科球王林詩棟，小林已經7連敗給對方。

女單部分，臨時遞補參賽的簡彤娟今日首輪以3比1逆轉擊敗荷蘭女將埃爾蘭，順利前進16強；台灣一姐鄭怡靜則在首戰就對上世界第4的中國好手陳幸同，以1比3落敗，苦吞對戰4連敗，此站止步32強。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT林詩棟重慶冠軍賽

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