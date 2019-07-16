世籃賽／菲律賓打造亞洲新勢力　目標取奧運參賽

▲菲律賓男籃成為亞洲新勢力。（圖／取自FIBA官網）



記者張曜麟／綜合報導

菲律賓男籃日前公布了最新的世界盃集訓名單，騎士後衛克拉克森(Jordan Clarkson)也入選，不過當家後衛威廉(Jayson Castro William)卻告別國家隊，雖然少了威廉，但今年的菲律賓可說來勢洶洶，一方面他們身為下一屆主辦國，精銳盡出之外，另一方面他們也在力拼在世界盃取得奧運資格。

先前在資格賽階段，菲律賓和澳洲爆發大亂鬥，導致最終有10人遭到禁賽，讓菲律賓在第二輪的賽事打得非常艱辛，不過最終他們還是搶下了世界盃的資格。現在禁賽球員全都回歸，但有一些卻沒有入選國家隊集訓名單，但19人的大名單中，歸化球員布萊奇(Andray Blatche)以及同樣參加亞運的普林格(Stanley Pringle)和史坦哈汀格(Christian Standhardinger)都有入列。

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▲菲律賓歸化中鋒布萊奇（Andray Blatche）。（圖／FIBA官網）



另外國家隊常客萊特(Matthew Wright)、帕戈(RR Pogoy)、羅沙里歐(Troy Rosario)、拉希特(Marcio Lassiter)也都入選，陣容可說非常堅強，更成為亞洲區的一股新勢力，而菲律賓會這麼來勢洶洶，就是因為他們身為下屆世界盃的聯合主辦國之一，勢必希望能在今年改名後第一屆世界盃有個好的開始。

今年世界盃一共有32支隊伍，扣除奧運主辦日本，將先在世界盃產生7支奧運名額，每一洲皆有保障名額。菲律賓雖然在D組中有塞爾維亞、義大利這2大強敵，不過因為和亞洲各國不同組，這也讓他們非常有機會在今年的世界盃搶下奧運資格，或是在世界盃後面的奧運資格賽拚取門票，

▲克拉克森（Jordan Clarkson）（圖／記者季相儒攝）