AD看IG才知被送去湖人　因當下在看電影沒接經紀人電話

▲戴維斯看IG才知道自己被交易。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)今夏如願被鵜鶘交易到湖人，對於自己終於去了洛杉磯與詹姆斯聯手，「一眉哥」當然相當興奮，不過湖人在14日位他召開的記者會上，戴維斯卻透露自己是看到IG才知道被交易，當下沒接經紀人電話是因為在看電影。

今年季中交易，戴維斯就像鵜鶘拋出「賣我」震撼彈，不過因為價碼談不攏，最終湖人也沒有得到「一眉哥」，但在今夏自由市場，湖人送出了博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、哈特( Josh Hart)以及3個未來首輪選秀權，包括今年的首輪第4順位，終於換來戴維斯，新賽季他將與詹姆斯(LeBron James)組成超級連線。

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14日湖人為戴維斯召開記者會，他被問及即將成為湖人一員的當下在幹麻，戴維斯表示，「老實說，我當時在一間酒店，但我不清楚那間店的名字，那時候我正在看電影，然後我的經紀人打電話過來，但我在看電影期間不喜歡接電話或回訊息，所以我想著晚一點再回撥。然後他又打來了一次，但我還是沒有接，可是我在想是不是有什麼重要的事情，還是回撥過去好了。」

「當我打過去時，他的手機直接轉語音信箱，然後我就上IG去查看，我才知道發生了什麼，後來我又打電話給經紀人，結果還是轉語音，最終我還是打通了他的電話，才被告知具體發生什麼。」戴維斯表示。

▲戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）