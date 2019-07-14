中職／林智勝多次提及的吳大哥　是牧師般的存在

▲中信兄弟林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台中報導

「在這邊我還要謝謝吳大哥，我愛你！」中信兄弟林智勝13日對戰Lamigo桃猿，敲出生涯第10支滿貫砲，賽後發表MVP感言時，再度提及這號神秘人物，而他口中的吳大哥，與詹子賢先前感謝的對象其實是同一人，在他們心中，這一位吳大哥，是像牧師般的存在，心靈上給予很大的支持。

「吳大哥真的不是吳復連。」針對外界的猜測，林智勝再度澄清，吳大哥其實是PiiN品東西家居的董事長，兩人在2016年透過朋友結識，談到對他的第一印象，林智勝直言：「看起來真的不像董事長...該怎麼說呢，就是一個很棒的大哥，他對待自己的員工如家人，底下的員工都是以大哥、哥哥來稱呼他。」

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詹子賢6月8日敲出再見全壘打，在MVP頒獎時也曾提到吳大哥，當時便透露，吳大哥是一位家具行企業老闆，常常會寫訊息鼓勵他，算是亦師亦友的忘年之交。

兩人口中的吳大哥是同一人，林智勝指出，在他們心中，吳大哥的角色類似牧師，「你可以和他告解，他會給你一個正確的方向、明確的想法，讓你走對的路。」

「不要被環境打敗，即使遇到挫折，也要想辦法適應。」吳大哥的這一句話，也成為林智勝的人生座右銘，「他說不要輕易被環境改變自己，要去改變環境，我覺得吳大哥厲害的地方在於他真的很懂運動選手的心理，選手的心情很容易起伏，他總是能夠觸及到我心中真正的想法，在心靈方面，給我很大的支持。」

吳大哥因為事業繁忙，且個性低調，鮮少到球場看球，難得有空到球場時，也不會事先通知，林智勝說：「他都默默坐在球場角落，我們也不會知道他來，比賽結束後，他可能會傳個簡訊說他有來，我們才知道原來他有來。」

未來若遇重要的日子，是否會想邀請吳大哥來看球？林智勝笑說：「我是有考慮過，但人家是董事長，我也不好意思，會尊重大哥的想法。」