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中職／王溢正搶勝　運彩開盤看好猿止5連敗

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▲▼0622 中職富邦VS桃猿-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟本週在台中洲際主場與Lamigo桃猿的三連戰來到最後一戰，地主中信兄弟將派出取代艾迪頓(Nick Additon)登錄在一軍的新洋投赫猛(Casey Harman)擔任先發，對上Lamigo的本土王牌「姊姊」王溢正。台灣運彩開盤，看好桃猿終止5連敗。

遊戲玩法有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.05，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.50。

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不讓分開盤，Lamigo桃猿賠率1.70、中信兄弟賠率1.80。大小分開出11.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

身為中職本土投手老大哥的王溢正，今年依舊是猿隊倚重的主力投手，本季累積先發14場已有7勝2敗防禦率4.54的成績，在面對中信兄弟的5場對戰中，拿下2勝0敗防禦率3.91的成績與整季平均相較略佳。

相較於王溢正的經驗老到，初來到中職的美國籍洋投赫猛，將面臨生涯初登板壓力及台灣夏天炙熱天氣的雙重考驗。赫猛現年30歲，來台前曾效力於MLB小熊隊、美國獨立聯盟及墨西哥聯盟，依過去在各球隊的表現來看，是一名具有不錯三振能力的左投手，同時在控球上也具有穩定的水準，有助於補強中信兄弟在艾迪頓離隊後對於先發左投手的需求。

關鍵字： 中華職棒中職中信兄弟
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