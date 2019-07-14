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見一次轟一次！凱普勒連5打數砲轟鮑爾　追平大聯盟紀錄

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▲凱普勒（Max Kepler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城強打外野手凱普勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

雙城強打外野手凱普勒（Max Kepler）成了印地安人先發鮑爾（Trevor Bauer）最大「天敵」！14日兩人再度對決，凱普勒前兩打席都從他手中轟出陽春砲，對戰連續5打數開轟，追平大聯盟最長紀錄。

前一次雙方對戰發生在美國時間6月6日，當時凱普勒單場轟出三響砲。今日比賽凱普勒在首局揮出首局首打席全壘打，接著2局上逮中彈指曲球，直接掃出中右外野大牆，打得鮑爾臉色「鐵青」。

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凱普勒演出單場雙響砲，本季全壘打數來到23發，替球隊奠定領先優勢，終場雙城就以6比2擊敗印地安人。他前五次對決鮑爾都轟全壘打，寫下大聯盟史上首次對戰連5打數開轟紀錄，同時追平大聯盟最長紀錄。

過去完成大聯盟對戰連5打數開轟紀錄共有2人，分別是戴加多（Carlos Delgado）於2003年至2004年砲轟索沙（Jorge Sosa），另一位球員則是霍華德（）於1963年至1964年棒打亨德利（Bob Hendley）。

26歲的凱普勒本季83場出賽，轟出23支全壘打寫下生涯新高，全壘打數在美聯外野手排名第3位。根據FanGraphs數據顯示，他的WAR（勝場貢獻值）2.8，在美聯外野手當中，僅次於天使楚特（Mike Trout）和紅襪貝茲（Mookie Betts），是雙城打線重要的火力輸球。

關鍵字： 雙城凱普勒鮑爾
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