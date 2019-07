見一次轟一次！凱普勒連5打數砲轟鮑爾　追平大聯盟紀錄

▲雙城強打外野手凱普勒。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

雙城強打外野手凱普勒(Max Kepler)成了印地安人先發鮑爾(Trevor Bauer)最大「天敵」!14日兩人再度對決,凱普勒前兩打席都從他手中轟出陽春砲,對戰連續5打數開轟,追平大聯盟最長紀錄。

前一次雙方對戰發生在美國時間6月6日,當時凱普勒單場轟出三響砲。今日比賽凱普勒在首局揮出首局首打席全壘打,接著2局上逮中彈指曲球,直接掃出中右外野大牆,打得鮑爾臉色「鐵青」。

KEPLER LOVES THE LAND!



That's 5⃣ straight home runs vs Bauer for Max. #MNTwins pic.twitter.com/Uw0OElejVw