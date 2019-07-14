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世籃賽／西蒙斯可能不會代表澳洲出賽　全力備戰新季

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▲七六人西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯可能不會代表澳洲出賽世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

七六人當家球星西蒙斯(Ben Simmons)，先前在5月份宣佈會重返國家隊，為澳洲出戰今年8月在中國舉行的世界盃，不過現在根據《ESPN》名記者沃納洛斯基報導，西蒙斯今夏可能不會代表澳洲出賽，將把精力放在新賽季的備戰。

今年七六人在東區準決賽遭到暴龍4比3淘汰，隨後西蒙斯自拍影片感謝球迷的支持，也表示，「我想宣布，我將為了下一個大賽加入澳洲國家隊，持續關注吧。」雖然一開始並沒有明說「下一個大賽」是什麼，但西蒙斯隨後在微博上說，「我很期待代表澳洲，前往中國參加世界盃。」

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不過時隔2個月，「沃神」就透露，西蒙斯很大機會不會代表澳洲出戰世界盃，將花整個休賽季的時間來為七六人新賽季做準備。雖然澳洲仍有多NBA球員，但少了西蒙斯澳洲戰力仍會受到很大影響。

西蒙斯上次披上國家隊的戰袍，還要追朔到2013年，當時他幫助澳洲奪下大洋洲的冠軍，原先在2016年西蒙斯也有機會代表澳洲出賽奧運，不過當時正逢他的NBA菜鳥賽季，他也為了備戰選擇不出賽里約奧運。今年澳洲在世界盃分在H組，同組的還有加拿大、立陶宛、塞內加爾，澳洲的首場小組賽將於9月1日於東莞舉行對手為加拿大。

▲七六人西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人西蒙斯世籃賽
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