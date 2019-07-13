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中職／林安可雙刀出色　王正棠想到大谷翔平

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▲▼亞錦賽中華與南韓之戰-林安可。（圖／記者黃克翔攝）
▲林安可。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊最快本周簽下今年季中選秀首輪「二刀流」林安可，獅隊傾向讓林安可先當野手，但不排除投球的可能性，富邦悍將二壘手王正棠稱許林安可無論投打都很出色。

過往中華隊戰友，富邦悍將王正棠過去也是二刀流，高中時期球速曾經投到148公里，後來上大學專攻打擊，他坦言當時覺得自身打擊勝過投球，才選擇專心當野手。

王正棠表示，林安可打擊還不錯，揮棒蠻有力，Power蠻不錯，投球方面擁有左投優勢，身高也蠻高，而且中職缺左投，如果林安可當投手，無論球速與控球都不錯，印象中看過他投到146公里，但如果林安可去外野相信能勝任，雖然看起來瘦瘦的，但其實身體素質很好，爆發力也很好，臂力也很好，類似有點像是大谷翔平。

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即將與林安可當隊友，劉軒荅表示，投球或打擊都很不錯，多一個嘗試多一個機會，以前春季聯賽曾被林安可敲過全壘打，打擊能力蠻不錯，揮棒很流暢，身體素質很好，但未來進到職棒要投球還是打擊，就要取決於他自己。

統一代總教練劉育辰表示，希望林安可能補上右外野空缺，先以打擊為主，投球部分等之後再來討論，如果可以順利簽約，有可能讓他直接跟著一軍。

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