不斷更新／江辰晏單局3次保送送分　2上富邦1：0統一

▲統一獅推出江辰晏先發。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊13日台南主場迎戰富邦悍將，雙方皆推出本土左投應戰，分別為江辰晏、陳仕朋，同時統一獅也將在今天挑戰隊史1600勝！

1局上富邦進攻，陳品捷遭到三振，王正棠遭到三振，高國輝右外野飛球遭接殺。

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1局下統一進攻，羅國龍二壘平飛遭接殺，楊家維遭到三振，蘇智傑一壘滾地遭刺殺。

2局上，林益全選到四壞保送，林哲瑄中外野飛球遭接殺，高孝儀選到四壞保送，陳凱倫遭觸身球保送，李宗賢遭到三振，林宥穎選到四壞保送、帶1分打點，陳品捷遭到三振。

江辰晏本季13場先發戰績4勝5敗，防禦率4.59、WHIP值1.51，今年碰過富邦4場，拿到3勝1敗，對戰防禦率4.03，對戰被打擊率0.289，曾被林哲瑄敲過全壘打。

▲富邦陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

陳仕朋本季13場先發戰績5勝6敗，防禦率4.37、WHIP值1.59，今年遭遇統一3場，取得1勝1敗，對戰防禦率2.08，對戰被打擊率0.266。

統一先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒三壘手楊家維、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒指定打擊高國慶、第五棒二壘手陳重廷、第六棒游擊手林祖傑、第七棒一壘手買嘉儀、第八棒捕手林祐樂、第九棒右外野手莊駿凱。

富邦先發名單，第一棒中外野手陳品捷、第二棒二壘手王正棠、第三棒指定打擊高國輝、第四棒一壘手林益全、第五棒左外野手林哲瑄、第六棒右外野手高孝儀、第七棒三壘手陳凱倫、第八棒游擊手李宗賢、第九棒捕手林宥穎。